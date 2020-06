Veteran udfordrer de unge

De danske topnavne Clara Tauson og Mikael Torpegaard glimrer ved deres fravær, men alligevel er det et stærkt felt, der kan opleves på banerne på Topstykket. Alene hos herrerne kan ti af deltagerne i fremvise et dansk singlemesterskab på cv'et.

De to Gentofte-spillere Christian Sigsgaard (forsvarende mester, red) og August Holmgren er seedet til en plads i finalen. Men der er masser af muligheder for at snuble undervejs. Blandt andre stiller Danmarks bedste mandlige spiller gennem de seneste mange år, Frederik Løchte Nielsen, op, selv om den 36-årige doublespecialist har droslet ned for singlekarrieren.