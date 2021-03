Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Ventet beslutning truffet alt for sent Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ventet beslutning truffet alt for sent

Sport Nordsjælland - 24. marts 2021 kl. 10:39 Af René Larsen Kontakt redaktionen

- Grundlæggende er det en fornuftig beslutning. Den er bare truffet alt for sent. Den skulle være taget for lang tid siden. Vi har gået i uvished for længe, siger træneren for Furesøs herrehold i 2. division, Søren Bach.

Det er trænerens reaktion på, at repræsentantskabet i Dansk Håndbold Forbund mandag aften besluttede, at turneringen i 2. division og de lavere rækker ikke spilles færdig - ligesom op- og nedrykning annulleres. De fem kampe, som Furesøs herrer har spillet i den nu forhenværende sæson, kommer ikke til at tælle i noget-som-helst regnskab. Til september starter holdene op helt forfra med renvasket resultat-tavle.

- Det er ærgerligt for håndbolden, at vi to år i træk har været nødt til at afbryde turneringen. Det er synd for spillerne, siger Søren Bach.

Han og Furesø har prøvet at få det bedste ud af tiden under corona-nedlukningen. Siden januar har klubbens herrehold trænet i mindre grupper, så man ikke har overtrådt forsamlingsloftet.

- Vi har trænet i intervaller af en time, så spillerne har afløst hinanden. Nu ser vi frem til, at vi kan træne sammen og dyrke fællesskabet. Det glæder vi os til, siger Søren Bach.

Træneren glæder sig over, at det er lykkedes at holde sammen på truppen trods nedlukningen. Der er umiddelbart ikke nogen, der har stillet håndboldskoene på hylden, og nu kan man begynde at se frem til en ny sæson.

- Vi har et efterslæb. Meget af det, som er bygget op, er gået i vasken, men vi er klar til at tage en tørn mere og få det bedste ud af det, siger Søren Bach.

Trænerskifte hos kvinderne Hos kvinderne er Furesø og HØJs i 2. division på tilsvarende vis ramt af situationen. Begge hold lå placeret midt i rækken med to sejre og to nederlag efter de fire første spillerunder, hvilket umiddelbart kunne tolkes i retning af, at ingen af de to klubber ville blande sig i hverken top- eller bundstrid, men det vil aldrig blive efterprøvet.

Turneringsstoppet får dog den betydning, at Furesøs træner Morten Petersson har haft sit hold i kamp for sidste gang. Han stoppede for et par uger siden efter tre sæsoner på posten, og det bliver i stedet 37-årige Jens Ejlertsen der fører holdet frem til den kommende sæson.

Hos HØJ damer fortsætter trænerduoen Anders Kragh og Michael Piotrowski, mens klubben i corona-pausen har måtte vinke farvel til Rebekka Kurland, der ved at skifte til 1. divisionsklubben TMS Ringsted har kunne holde gang i håndboldkarrieren. Blandt andet derfor glæder HØJ-formand Helle Rasmussen sig over, at der er en åbning på vej.

- Det vigtigste for os er nu, at vi snart kan komme indendørs og få trænet noget håndbold under normale vilkår. Det ser vi alle frem til, siger Helle Rasmussen.

Umiddelbart er der lagt op til, at børn og unge kan starte op indendørs igen fra 21. april, medens de voksne må vente til 6. maj.