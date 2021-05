Vejby genvandt DM i billard

Kvartetten Thomas Bræck, Ole Nymark, Michael Sørensen og Carsten Rasmussen fra Vejby Billard Klub vandt lørdag for anden gang i træk det danske mesterskab i keglebillard for hold, da slutspillet blev afviklet på hjemmebane i Vejby.

Før den sidste kamp mod Vordingborg lå det fast at uafgjort og selv et lille nederlag ville være nok til at tage guldet, men Vejby-spillerne lod der ikke være tvivl om det, da de vandt kampen med 7-1. Dermed røg Vordingborg ned på fjerdepladsen, mens sølvet gik til Frem Kolding og slutspilsdebutanterne fra Asaa fik bronze.