Se billedserie Der bliver ingen lokalopgør mellem Hørsholm og Værløse i den kommende sæson. Værløse har trukket sig fra Dameligaen. Foto: Rudi Dalsgaard

Værløse trækker sit ligahold

Sport Nordsjælland - 09. april 2020 kl. 15:00 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronakrisen sætter tydelige aftryk i sportens verden for tiden, men det er nu langt fra en trist virushistorie, der gør, at Værløse Basketball Klub har valgt at trække sit hold i Dameligaen til den kommende sæson.

Det har man gjort, fordi man nu har sendt flere spillere på college i USA - heriblandt holdets absolut største profiler i forgangne sæson, Frida Boje Formann og Julianna Okosun - og samtidig må se et par spillere flytte til enten andre dele af landet eller tage på studieophold i udlandet.

- Vi er på sin vis blevet ofre for vores egen succes, idet mange af de unge talenter har fået muligheden for at komme til USA og spille - og det er selvfølgelig en drøm, vi støtter dem i og har hjulpet dem med at få opfyldt, skriver klubbens bestyrelse på sin Facebookside.

- Med så stor afgang fra holdet har det ikke være muligt at skabe et sikkert grundlag for at forblive i Dameligaen. Vi har desværre også et stort spring ned til de næste årgange af pigespillere, hvorfor vi heller ikke kan »fylde op« med nye unge spillere.

Værløse rykkede tilbage i Dameligaen for tre sæsoner siden, efter man havde haft en lignende pause fra Dameligaen, som man står over for nu.

Den gang brugte man netop ventetiden på at forme et nyt ungt hold, der siden har taget kampen op i landets bedste række. Den unge linie har dog forhindret Værløse i for alvor at spille sig med op i toppen af rækken, men i forgangne sæson spillede man sig i pokalfinalen for første gang i klubbens historie.

- Det er derfor ikke en ukendt situation for os som klub (at holde »pause« i Dameligaen, red.) og det ændrer heller ikke på vores målsætning om, at VBBK skal være repræsenteret på højest mulige niveau på damesiden. Vi vil derfor styrke fokus og indsats på pigesiden, så vi på ny kan støbe et grundlag for fremtidens ligahold. Derfor er det ikke et endegyldigt farvel til Dameligaen, men forhåbentligt et »på gensyn«, skriver bestyrelsen videre.

Med »nedrykningen« stopper træner Thomas Hemmingsen også.

- De sidste to år har været en kæmpe oplevelse. Selvfølgelig en lidt tom fornemmelse, at det slutter på den her måde, men når det kommer lidt på afstand, så vil det absolut ikke overskygge alt det, vi har været igennem sammen. Det har været hårdt, spændende, frustrerende, intenst og lærerigt, men det har også været sjovt at være en del af det her hold, lyder det fra Thomas Hemmingsen.

Værløse sluttede som nummer fem i Dameligaen med otte sejre i 18 kampe - to point fra tredjepladsen.

Derudover blev topscorer Frida Boje Formann udtaget til årets hold efter en sæson, hvor hun lavede 17,9 point per kamp - flest af alle i ligaen.