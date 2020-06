Værløse taber reservernes finale

DM-finalen 2020 i hold-badminton går over i historien. Ikke for det at det var første gang, at mesterskabet skulle placeres efter et final4-stævne, men for det at de to finalister slet ikke skulle have deltaget. Såvel Værløse som Skovshoved skulle have spillet kvalifikationsspil for overhovedet at blive i ligaen som nummer fem og seks i grundspillet. Men da Greve og Vendsyssel begge meldte afbud til finalestævnet på grund af corona-situationen, så blev Skovshoved og Værløse indkaldt som reserver.