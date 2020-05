Værløse holder på Susie

- Jeg ser frem til at give noget tilbage til klubben og at tage springet fra ungdom til senior basket til et program, man tydeligt kan se har udviklet sig alle årene. Det bliver fedt at være en del af denne udvikling, arbejde med mange unge talentfulde spillere og ikke mindst indgå i et fantastisk team omkring spillerne, siger Mathias Madsen i følge Værløses Facebookside.