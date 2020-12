Rasmus Messerschmidt serjede i sin single mod Mads Christophersen. Arkivfoto: Mads Hussing Foto: Lars Christiansen

Værløse holder fast i toppen

Sport Nordsjælland - 15. december 2020 kl. 22:59 Af Niels Rasmussen Kontakt redaktionen

Det er mig, der står herude og banker på.

Thomas Helmigs gamle hit blev aktualiseret i aftes, da den udsendte medarbejder fra Frederiksborg Amts Avis dukkede op til kampen mellem Gentofte og Værløse 10 minutter før kampstart.

Hallen var lukket, og der var ingen trafik bag den lukkede dør.

Heldigvis dukkede doublespilleren Ditte Søby fra Værløse op, så døren kunne åbnes.

Så det blev virkelig taget alvorligt med nul tilskuere til kampen.

Var publikum blevet lukket ind, kunne de have set en kamp, der bød på en god portion spænding, men ikke på ret meget prangende spil. Måske var kulissen for charmeforladt.

Det virkede helt skævt, at spillerne blev præsenteret for det publikum, der ikke var der, så spillerne hilste ned mod en bar væg.

Gentofte kom foran 1-0, da Christopher Vittoriani let besejrede Daniel Lundgaard, men så kom Værløse til fadet med sejre i de næste fire kampe.

Andreas Søndergaard og Ditte Søby udlignede, og Mathias Thyrri Jørgensen og Mai Surrow sendte Værløse på vinderkurs i aftenens mest interessante kamp med en sætgevinst på 25-23 til Værløse i 2. sæt, hvor føringerne rullede frem og tilbage i slutfasen.

I 2. damesingle havde Sofie Dahl forholdsvis let spil mod Hannah Perrebrand, der ikke rigtig fik længde på sine slag.

I 1. herresingle måtte Rasmus Messerschmidt igen, igen ud på en omgang langdistanceløb for at hive sejren hjem mod Mads Christophersen. Rasmus Messerschmidt mangler dræberslaget, så han skal slide for hver en bold. Der bliver taget mange skridt undervejs, så det er fint, at den fysiske form er så god som det er tilfældet. En skridttæller ville vel nærmest brænde sammen.

Danmarksmesteren Line Christophersen var for stor en mundfuld for Julie Dawall i 1. damesingle, så Gentofte kom på 2-3, og spændingen blev intensiveret, da Kasper Antonsen og Joshua Eipe vandt over Daniel Lundgaard og Andreas Søndergaard.

Julie Darwall fik lidt oprejsning i damedoublen sammen med Mai Surrow. Det blev til en sikre sejr i to sæt over Celine Juel og Mathilde Haapanen. Værløseparret kunne nok have strammet greb en del mere. Der blev lavet lidt sjuskefejl undervejs, så værterne unødvendigt fik 13 point i 1. sæt, mens det gik mere rimeligt for sig i 2. sæt med en sejr på 21-8.

I 2. herredouble røg Gentofte Kristian Kræmer og Mads Christophersen ud af starthullerne med en føring på 5-0 i et snuptag, men så blev det mere menneskeligt, så Rasmus Messerschmidt og Mathias Thyrri Jørgensen kunne vinde sættet, men Gentofte vandt de to næste sæt.