Se billedserie Mai Surrow blev i mixdoublen ramt af en hård bold fra kort afstand. Hun kæmpede sig igennem mixdoublen, som hende og Andreas Søndergaard tabte i tre sæt, men hun opgav at spille damedoublen. Her var hun kørt på skadestuen. Foto: Mads Hussing

Send til din ven. X Artiklen: Værløse efter nederlag: Alle damedoubler er skadet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Værløse efter nederlag: Alle damedoubler er skadet

Efter aftenens nederlag på 6-3 til Højbjerg, så er næste opgør allerede torsdag, og alle damedoublespillere er skadede.

Sport Nordsjælland - 10. november 2020 kl. 22:39 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Værløses træner Tanja Berg sagde inden kampen, at Højbjerg var favorit i de fleste kampe, men at Værløse havde en chance for at tippe opgøret.

- Vi står godt til hinanden, og der var mange lige kampe, siger Tanja Berg.

Det holdt stik, for Værløse kunne godt have fået et par matcher mere. Specielt i de to mixdoubler, der begge gik i tre sæt, og som var usædvanligt tætte.

Andreas Søndergaard og Mai Surrow i 1. mixdouble havde adskillige sætbolde i 1. sæt, men de måtte se Anders Skaarup og Natasja P. Anthonisen løbe med sejren.

- Det er rigtig fint, at vi i 2. mix tager første sæt og ødelægger det lidt, men de to andre skal kunne løse det, og det gør de også, siger Tanja Berg.

Badmintonligaen, grundspil Værløse-Højbjerg 3-6

1. mixdouble: Andreas Søndergaard/Mai Surrow-Anders Skaarup/Natasja P. Anthonisen 23-25, 21-10, 19-21

2. mixdouble: Mathias Thyrri/Sofie Holmboe-Jesper Toft/Alexandra Bøje 21-11, 15-21, 9-21

1. damesingle: Julie Dawall-Line Kjærsfeldt 10-21, 9-21

2. damesingle: Sofie Holmboe-Amalie Schulz 20-22, 18-21

1. herresingle: Rasmus Messerschmidt-Hans-Kristian Vittinghus 22-20, 23-21

2. herresingle: Ditlev Jæger-Karan Rajarajan 21-12, 21-8

1. damedouble: Julie Dawall/Mai Surrow-Alexandra Bøje/Natasja P. Anthonisen 0-21, 0-21

1. herredouble: Andreas Søndergaard/Daniel Lundgaard-Anders Skaarup/Jesper Toft 24-26, 10-21

2. herredouble: Mathias Thyrri/Ditlev Jæger-Mads Vestergaard/Karan Rajarajan 21-13, 21-12 Andreas Søndergaard/Mai Surrow-Anders Skaarup/Natasja P. Anthonisen 23-25, 21-10, 19-21Mathias Thyrri/Sofie Holmboe-Jesper Toft/Alexandra Bøje 21-11, 15-21, 9-21Julie Dawall-Line Kjærsfeldt 10-21, 9-21Sofie Holmboe-Amalie Schulz 20-22, 18-21Rasmus Messerschmidt-Hans-Kristian Vittinghus 22-20, 23-21Ditlev Jæger-Karan Rajarajan 21-12, 21-8Julie Dawall/Mai Surrow-Alexandra Bøje/Natasja P. Anthonisen 0-21, 0-21Andreas Søndergaard/Daniel Lundgaard-Anders Skaarup/Jesper Toft 24-26, 10-21Mathias Thyrri/Ditlev Jæger-Mads Vestergaard/Karan Rajarajan 21-13, 21-12 Lige efter kampen blev Mai Surrow kørt på skadestuen, da hun blev ramt af en fjerbold omkring øjet i løbet af kampen. Hun kæmpede dog videre i mixdoublen, men måtte opgive at spille damedouble, så den gik også til udeholdet.

- Jeg er ærgerlig over, at Mai får en bold i øjet, og at vi ikke får spillet damedoublen, som vi jo alt andet lige også har en chance for at vinde. Man ved heller ikke, hvad der var sket i mixdoublen. Det tager jo nogle ressourcer, at man ikke kan se på det ene øje, siger Værløse-træneren.

Dagens store præstation stod Værløses Rasmus Messerschmidt for, da han i to tætte sæt slog Højbjergs Hans-Kristian Vittinghus. Det var en tæt og spændende kamp, hvor Messerschmidt havde overtaget det meste af kampen.

- Den var rigtig flot. Jeg var rigtig glad for, at vi havde lagt en god plan inden, og den holdt han. Det er ikke altid, han holder den hele vejen, men det gjorde han denne gang. Det er jeg stolt af, at han gjorde. Han vandt ved at træffe de gode valg, siger Tanja Berg.

Der var intet at hente for Værløse i de to damesingler. Julie Dawall var meget langt fra at hente noget med fra kampen mod Line Kjærsfeldt, mens Sofie Holmboe tabte knebent til Amalie Schulz.

Med damedoublen - der altså ikke blev spillet - så var der fem kampe hjemme for Højbjerg, og dermed fik de sejren, inden de to herredoubler.

Næste kamp er allerede torsdag på udebane mod AB Aarhus. Det bliver også en udfordring for Værløse.

- Lige nu har vi ikke andre piger end vores to damesingler. Alle andre er skadet. Jeg ved ikke, hvad vi skal tage op af hatten, siger Tanja Berg og fortsætter:

- Vores to 2. holdspiger, der også kan spille double, er også skadet. Jeg er seriøst presset, og jeg håber både for Mai, at der ikke er noget galt med øjet, og at hun så kan spille torsdag.