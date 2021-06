VM-revanche i Hillerød

- Vi har først og fremmest et rigtig godt samarbejde med Sverige, og en sådan kamp er en super test for os. Vi kommer til at møde et godt hold med nogle dygtige spillere. På tidspunktet for kampen har vi været samlet i en uge, og derfor er der helt sikkert nogle ting, vi gerne vil prøve af både angrebsmæssigt og defensivt. Vi skal selvfølgelig heller ikke vise for meget, da Sverige også er en kommende OL-modstander. Under alle omstændigheder glæder vi os over den her mulighed for en landskamp på hjemmebane, siger Nikolaj Jacobsen i en pressemeddelelse.