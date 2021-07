Philip Lindgaard er tidligst tilbage i 2022. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Uvenner for livet med kunstgræsbanen

30. juli 2021 Af Niels Rasmussen

Mange i Hillerød Fodbold er meget glad for kunstgræsbanen nede bag stadionbanen. Men for 2. divisionsholdets normale anfører Philip Lindgaard er det slut med nogensinde at spille lige netop der.

- Nu er jeg to gange røget ind i seriøse korsbåndsskader på netop den bane. Begge gange ved solouheld, hvor min støvle hang fast, så jeg fik vrid i knæet, siger Philip Lindgaard, der siden september 2019 ikke har bidraget overvældende meget til holdets succes.

- Den første skade viste et overrevet korsbånd, og det var en lang og sej kamp at komme tilbage. Det tog ni måneder.

- Men da jeg i år i forbindelse med den tredje træning 2. februar løb ind i endnu en skade, var det langt værre. Denne gang gik det ud over et korsbånd i den andet knæ også ud over menisk og brusk og sener.

Så Philip Lindgaard vidste godt, hvad klokken var slået. Han kunne godt glemme alt om at komme til at spille turneringskampe i 2021.

To så alvorlige skader på så kort tid, kunne måske nok få nogen til at pakke sammen, og sige, at det var det.

- Men sådan har jeg slet ikke tænkt. Det skal ikke være en skade, der stopper min karriere. Den beslutning vil jeg godt træffe selv på et senere tidspunkt, siger Philip Lindgaard, der i begyndelsen af september fylder 29 år.

Når man løber ind i den slags skader, som han har været ramt af, går der lige et lille stykke tid, før der bliver tale om en operation. Derfra står den så på genoptræning.

- To gange i forløbet bliver jeg tjekket, hvor man går ind i knæet for at se, om det går, som det skal, og indtil videre er det gået fint, siger han.

- Jeg skal hilse og sige, at muskelmassen reduceres med noget nær rakettempo. Der forsvandt lynhurtigt 14 centimeter muskler, og det tager sin tid at få musklerne tilbage. Jeg er så småt begyndt at træne lidt med, men det er begrænset til lidt løb og nogle indersideafleveringer. Til oktober bliver det nok til lidt mere, men vi skal ind i 2022, før jeg regner med at spille kamp igen.

Så lige nu må han nøjes med at se på, og han kan konstatere, at der er kommet mange nye spillere til i løbet af få uger.

- Og det har jeg det helt fint med. Jeg er klar til at kæmpe knaldhårdt for min plads tilbage. Da jeg vendte tilbage forrige gang, var jeg jo nærmest med igen med det samme, det var for let.

Han har ikke gjort op med sig selv, om han vil spille kampe på kunstgræsbaner i fremtiden. Kun ved han, at han i hvert fald ikke skal spille træningskampe på klubbens egen bane.

På tirsdag kan han tage til Krøyersvej i Skovshoved for at se pokalkamp, og så er der turneringspremiere lørdag mod HIK