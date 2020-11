Nicolai Jægergaard og FC Fjordbold slider med at få scoret mål i denne sæson, og det kostede mod Brøndby. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Uskarpe Fjordbold tabte igen

Sport Nordsjælland - 29. november 2020 kl. 15:58

FC Fjordbold er vant til at spille med i toppen af Futsal Liga Øst, men det kan være, det bliver anderledes i denne sæson.

Efter et enkelt point i de to første kampe tabte Frederikssund-holdet i weekenden til Brøndby med 1-4 på hjemmebane.

Indledningsvist sad Fjordbold godt på kampen, og det var blandt andet tæt på ved et indirekte frispark, som Nicolai Jægergaard sparkede lige over. Derefter kom Brøndby bedre med, inden det gik helt galt for hjemmeholdet i første halvlegs sidste minut.

Med 30 sekunder tilbage gik Simon Jørgensen skævt af en høj bold, og i stedet blev den snuppet af Brøndbys Morten Hauglund, der tidligere har slået sine folder i Fjordbold, og han kom alene igennem og gjorde det til 1-0.

Det blev 2-0 bare 10 sekunders spil senere, da Danny Stencel kom fri efter et bandespil og scorede.

Fjordbold havde dog en god pausesnak, og der var tro på et comeback, men en skidt start på anden halvleg gjorde det svært.

Gustav Hansen fik sit andet gule kort i et forsøg på at stoppe en Brøndby-omstilling, og så var Brøndby en mand i to minutter. Dem forsvarede Fjordbold godt, men lige som man blev fuldtallig, sparkede Brøndby på mål. Christian Solhøj i målet fik kun halvklaret, og så sparkede Thomas Thorsted returen i mål.

Derfra tog Fjordbold målmanden ud for at spille powerplay, og det gav flere gode chancer, men Jakob Noer havde ikke sin mest heldige dag ved bagerste stolpe.

I stedet blev det 4-0, da Fjordbold tabte bolden i opspillet, og så kunne Morten Hauglund score i et tomt Fjordbold-mål.

Frederikssund-holdet fik reduceret ved Jakob Noer på oplæg fra Martin Hansen, men det var for sent til at skabe spænding om resultatet.

- Nu skal vi spille mod de to oprykkere i de kommende to kampe, og hvis vi ikke får nogle point dér, så skal vi nok begynde at kigge på nedrykningsstregen i stedet for slutspillet, siger Fjordbold-træner Martin Hilstrup, der dog stadig tror på en plads i slutspillet.

Med nederlaget ligger Fjordbold næstsidst. Næste kamp er søndag mod Sat Af.

Futsal Liga Øst

FC Fjordbold-Brøndby 1-4 (0-2)

Mål: 0-1: Danny Stencel (19), 0-2: Morten Hauglund (19), 0-3: Thomas Thorsted (23), 0-4: Morten Hauglund (35), 1-4: Jakob Noer (38).