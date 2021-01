Ungt fyrtårn fra Helsingør til AaB

- »Ano« er et stort talent, og en lokal dreng, som har rykket sig meget i sin udvikling det sidste års tid. Det har været et stort ønske for Anosike at prøve sig af på højere niveau, så vi har efter dialog med AaB og Anosike og hans rådgivere, fået en rigtig fin aftale i stand for både Anosike og FC Helsingør, lyder det fra sportslig ansvarlig i FCHelsingør, Brian Gellert i en pressemeddelelse.