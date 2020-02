Laurids Søgaard Petersen er ny talentchef i Nordsjælland Håndbold.

Ungdomslinjen fortsætter

Sport Nordsjælland - 20. februar 2020 kl. 16:30 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjælland Håndbold har ligaens yngste træner i 28-årige Simon Dahl, og den ungdommelige linje fortsætter: Torsdag kunne klubben nemlig offentliggøre, at den har ansat den bare 26-årige Laurids Søgaard som chef for klubbens kommende talentsatsning.

Laurids Søgaard - der er kandidat i idræt med speciale i konkurrence- og eliteidræt fra Syddansk Universitet - har også arbejdet i Roskilde Håndbold og han har siden sidste sommer også været tilknyttet Dansk Håndbold Forbunds talenttræning.

- Jeg er stolt over og rigtig glad for, at det er lykkes os at få tilknyttet Laurids, som gennem flere sæsoner i henholdsvis Skanderborg og Roskilde har bevist, at han både er en dygtig håndboldtræner og talentudvikler. Jeg er sikker på, det er et scoop for hele Nordsjælland Håndbold og jeg glæder mig rigtig meget til samarbejdet, lyder det fra cheftræner Simon Dahl.

Det er planen, at Nordsjælland Håndbold vil starte et mandligt U17-hold op fra den kommende sæson. Det er første gang i klubbens historie, at det sker. Hidtil har talentudviklngen foregået i de tre respektive moderklubber, Helsingør Håndbold, Hillerød HK og Team Helsinge.

- Det er mit indtryk, at der bliver lavet et stykke rigtig fint arbejde rundt omkring i de nordsjællandske håndboldklubber, hvor NH-talent bliver det helt afgørende løft og bindeled op mod ligaholdet, siger Laurits Søgaard i en pressemeddelelse.

Den kommende talentchef har skitseret et ganske ambitiøst træningsprogram for de kommende U17-spillere i Nordsjælland-regi. Det byder blandt andet på fire ugentlige haltræninger og tre styrketræningspas og personlige udviklingsplaner. Altsammen med udgangspunkt fra Royal Arena i Hillerød.

Nordsjælland Håndbold inviterer lørdag den 7. marts alle interesserede til åben træning og et efterfølgende informationsmøde.

Det er planen, at talentsatsningen i år to udvides med et U19-hold, og der er også ambitioner om at udvide talentsatsningen til også at omfatte kvindesiden, selv om Nordsjælland Håndbold i efterhånden en længere årrække ikke har haft noget damehold.