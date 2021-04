Ung fløj jagter spilletid. Bliver i 1. division

Der har været mere tid på bænken end på banen, og det er hovedårsagen til, at den unge højrefløj Benjamin Jørgensen stopper i Nordsjælland Håndbold efter denne sæson. Han har fundet sig en ny klub i 1. division, meddeler Nordsjælland Håndbold i en pressemeddelelse.

- Det handler for mig om at få mere spilletid; om min udvikling. Og jeg ville gerne have haft flere minutter på banen i denne sæson, siger han.