Callum McCowatt er ny mand i FC Helsingør.

Ung angriber til FCH

06. september 2020

Det er blevet til et gensyn med en gammel kending, når det kommer til FC Helsingørs seneste tilføjelse til truppen.

Ny mand er den 21-årige Callum McCowatt fra New Zealand, som sidste sommer trænede med i klubben, men valgt at blive i Australien, hvor han spillede i forvejenog i forgangne sæson har repræsenteret Wellington Phoenix.

- Vi har haft Callum på toppen af vores liste længe, og vi ville gerne have haft ham på kontrakt allerede sidste år. Han kommer til os via det netværk, vi har mellem vores amerikanske ejerkreds og Olé Football Academy i New Zealand, som vi også hentede Dalton Wilkins og Elijah Just gennem, siger FC Helsingørs sportsligt ansvarlige, Brian Gellert.

- Vi har holdt et vågent øje med Callum i hans tid i Wellington, da han er en spiller fra en hylde, vi normalt ikke kan hente spillere fra. Da han så både havde kontraktudløb, og selv ønskede at komme til Europa, passede tingene sammen for både ham og os. Med en spiller af hans klasse var det en no-brainer at slå til. Callum er et af de største talenter, der er kommet til Europa fra Australien i mange år, og han er en spiller vi forventer os rigtigt meget af.

Angriberen står noteret for et enkelt mål i 25 kampe for Wellington Phoenix i den sæson, som stadig er i gang »down under«. Her har han dog primært været indskifter.

- Det føltes som det rigtige tidspunkt for mig at komme til Europa og prøve mig af uden for New Zealand og Australien. FC Helsingør og jeg har været i dialog i en længere periode, og det trækker selvfølgelig op, at de har været interesserede i at hente mig i længere tid. Jeg har talt med Dalton og Eli, og de anbefalede begge FC Helsingør varmt, og så er det jo rart at de er her til at hjælpe mig med at falde ind i truppen, og vænne mig til at spille i Danmark, siger Callum McCowatt selv i en pressemeddelelse.

- Nu har jeg kun været her et par dage, men jeg synes man kan mærke, at både truppen og klubben har rykket sig siden jeg var sidste år. Der er bedre træningsfaciliteter nu, og truppen virker stærkere både fodboldmæssigt og i sammenholdet. Jeg glæder mig meget til at komme i gang.