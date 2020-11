Se billedserie Foto: Jørgen C. Jørgensen

Underhunden Ledøje-Smørum forsvarede sig godt i Brøndby

Sport Nordsjælland - 05. november 2020 kl. 22:39 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Stå lavt, forsvar målet og lev på nogle omstillinger.

Det var devisen for Ledøje-Smørum i pokalopgøret mod Brøndby i tredje runde af DBU Pokalen onsdag aften.

Taktikken holdt langt hen ad vejen. Danmarksserieholdet forsvarede målet flot, men til gengæld kom der aldrig gang i omstillingerne, og så måtte underhundene fra Ledøje-Smørum forlade pokalturneringen med et 1-0-nederlag, selv om de havde bidt godt fra sig.

Smørum-træner Kim Kjærsgaard fik ellers sit ønske opfyldt. Brøndby stillede i vid udstrækning med et hold af reserver. Der var kun to spillere fra startopstillingen fra kampen mod AaB, der havde fået genvalg til onsdagens pokalkamp. Andreas Maxsø og Andreas Bruus var begge på banen fra start i Aalborg, mens resten enten var hevet ind fra bænken eller sad helt uden for truppen.

Scott forlod futsal-landsholdet Ledøje-Smørum stillede op i det, der godt kunne kaldes stærkeste opstilling. Det betød blandt andet, at Emil Scott Rasmussen var med fra første fløjt. Emil Scott var ellers med på det danske futsal-landshold, der onsdag aften på udebane besejrede San Marino med 2-1. Scott kom hjem i løbet af natten og tog afsked med futsal-kollegerne, der spiller returkamp mod San Marino søndag i Slagelse.

Den kamp kommer Emil Scott ikke til at deltage i, fordi futsal-landsholdet er i isolation frem til søndag.

Medens Emil Scott havde været ude på en længere rejse, så mødte anfører Kasper Gram-Jensen frisk op til opgøret. Han arbejder i det civile liv som grafiker i Brøndby IF, og kunne således i princippet lige smutte ned ad trapperne.

DBU Pokalen, 3. runde

LSF-Brøndby 0-1 (0-1)

Mål: 0-1: Simon Hedlund (40)

Advarsler: Martin Fisch, Mads Holden, LSF. Anton Skipper, Brøndby.

Ledøje-Smørum: Nicolaj Bjerregaard - Jacob Lind, Kasper Gram-Jensen, Martin Fisch, Jacob Søberg (79: Alexander Beck) - Marcus Weiss, Rasmus Thomsen (90: Nicolai Mehli), Emil Kjærsgaard - Mathias Gransee (79: Mads Holden), Kristian Larsen (79: Martin Solberg), Emil Scott.

Brøndby: Mads Hermansen - Sigurd Rosted, Andreas Maxsø, Anton Skipper Hendriksen - Andreas Bruus, Rezan Corlu (73: Morten Frenderup), Tobias Børkeeiet (87: Josip Radosevic), Anis Ben Slimane (62: Jesper Lindstrøm), Blas Riveros - Mathias Kvistgaarden (62: Andrija Pavlovic), Simon Hedlund.

- Jeg skal måske blive væk fra arbejde, hvis vi vinder, lød det med et smil fra Kasper Gram-Jensen, da han blev interviewet umiddelbart inden opgøret.

Drømmen levede hele vejen Drømmen om at skabe sensationen levede hele vejen.

Ledøje-Smørum var ganske vist sjældne gæster på Brøndbys banehalvdel, og danmarksserieholdet kom vel knap til en afslutning i de første 45 minutter, hvor benene ellers var mest friske.

Til gengæld fulgte Ledøje-Smørum cheftræner Kim Kjærsgaards oplæg forbilledligt. Holdet stod lavt og lukkede rummene for Brøndby, så det også var ganske lidt, at Superliga-mandskabet fik skabt. Et enkelt flot langskud af Tobias Børkeeiet og en lige så flot redning af Nicolaj Bjerregaard så længe ud til at blive 1. halvlegs højdepunkt.

Men fem minutter før pause gik det galt. Brøndbys sydamerikaner Blas Riveros lavede en tunnel på Jacob Lind, og hans indlæg fik Martin Fisch lige snittet, og så blev det til en perfekt aflevering til Simon Hedlund, der tæt under mål kunne bringe Brøndby foran.

Smørum lod paraderne falde Ledøje-Smørum kunne ellers godt have haft brug for at gå til pause med 0-0. Det kunne have givet nogle ekstra kræfter til 2. halvleg. Men det var egentlig kun godt for kampen. Ledøje-Smørum forsøgte i anden halvleg ikke længere at gemme sig bag paraderne. Man kom mere frem og turde udfordre Brøndby noget mere.

Spillet blev rykket længere frem på banen - uden at Ledøje-Smørum fik sat reservekeeperen Mads Hermansen på prøver af betydning.

Omvendt fik Brøndby heller sat den træffer ind, der kunne have afgjort det hele. Dermed kunne Ledøje-Smørum med et lille kvarter igen lave en tredobbelt indskiftning i forsøget på at fremtvinge en udligning.

Den kom så ikke, men hvor Ledøje-Smørum i de to holds seneste møde for tre år siden til sidst gik død og blev knockoutet 5-1, så holdt danmarksserieholdet denne gang hele vejen.