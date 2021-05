FC Nordsjællands Martin Frese til 2-1 under superligakampen mellem FC Nordsjælland og FC København på Farum Park, mandag den 10 maj 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Uheldig back: Fedt at bidrage igen

Sport Nordsjælland - 10. maj 2021 kl. 22:24

FC Nordsjællands Martin Frese har haft sin portion af uheld i sin fodboldkarriere, som har været plaget af flere alvorlige skader.

Også i denne sæson har han siddet ude i en lang periode, men i 2-2-kampen mandag mod FC Københav, kom den alsidige spillere igen i fokus med et flot mål til 2-1.

- Højre eller venstre ben. Det er lige meget, griner Martin Frese, der mest gør sig i venstre side og er venstrebenet.

Men i FCK-kampen strøg han ind centralt i feltet og fik en »cut back« aflevering fra Oliver Villadsen, og så bankede Frese ellers bolden ind med højreskøjten.

- Det var et fedt mål. Jeg kom lidt sent med i boksen, men det kan give mål, fordi forsvaret falder dybt. Jeg fik et godt træf på den - og så sad den, som den skulle, siger han og fortsætter:

- Det er fedt at være tilbage og kunne bidrage til holdet. At score et mål satte så lige prikken over i'et i en fed kamp, der bølgede frem og tilbage. Det var okay, at den blev uafgjort.

Det endte 2-2 mod FC København, som nu er ni point foran på tredjepladsen. Så den ser ud til at være uden for rækkevidde for FCN, der i stedet må kæmpe med AGF om fjerdepladsen.

- Vi kan godt bruge uafgjort til noget. Men vi skal bruge nogle sejre for at indhente AGF og FCK. Så en sejr her havde været endnu bedre. Så må vi tage de tre point mod AGF i næste runde, siger Martin Frese.

Han kunne dog også godt ærgre sig over, at FCN to gange var foran mod FC København, men hver føring holdt kun to minutter.

- Vi har ikke snakket om det endnu. Men det skal vi kigge på for at finde ud af, hvad det er, der sker. Det er frustrerende at komme foran to gange, og så går der to minutter, før de udligner. Men heldigvis lavede de ikke et mål mere, slutter Martin Frese.

