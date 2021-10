Se billedserie Hillerød var lørdag på besøg på Østerbro stadion hos B.93 i 2. division. Foto: Rudi Dalsgaard 091021 SPH RD B.93-Hillerød Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Uforløst topopgør i 2. division Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uforløst topopgør i 2. division

Sport Nordsjælland - 09. oktober 2021 kl. 16:59 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Hillerød og B.93 tørnede lørdag sammen i en direkte duel om at være førsteudfordrer til topholdet Næstved i 2. division.

Det opgør vandt ingen af dem, da kampen sluttede, som den startede - 0-0. Og i stedet udnyttede Næstved muligheden for at øge forspringet til dem begge ved at vinde sin kamp 1-0 over Brabrand.

Næstved fører nu rækken med fire point ned til Hillerød og seks til B.93.

Det var hjemmeholdet, der tog fat om topkampen fra start og hurtigt prøvede at lægge Hillerød under pres. Men de nordsjællandske gæster fik alligevel skabt to kæmpe muligheder. Først kom Matin Al-Atlassi igennem i et hurtigt angreb, men måtte se målmandsdebutanten Benicio Pena vinde duelle. Siden blev et Hillerød-indlæg fra venstre snittet på fjerneste stolp efter 11 minutter.

B.93 fik sendt et par skud mod mål, men ikke noget der for alvor truede Thomas Gall i Hillerød-målet, men efter 31 minutter blev han spillet væk, da Oliver Carrara kom over højrekanten og smed en flad bold på tværs af feltet. Den måtte Hillerøds Jonathan Witt tage sig af, men returbolden endte for fødderne af Milan Rasmussen. Hans skud var dog tættere på at gå i mål inde i Parken end det det på Østerbro Stadion, hvor kampen trods alt blev spillet.

Kort efter slap B.93 så igen med skrækken, da Matin Al-Atlassi igen var på spil og sparkede på mål fra godt 20 meter. Den nåede Pena i målet slet ikke, men bolden tog hans venstre stolpe og sprang i spil igen.

Efter pausen blev det en noget mere jævne affære med to hold, der havde svært ved at sætte fulde angreb sammen, så de kunne true modstanderen.

Hillerød spillede mange direkte bolde op mod sine forreste, men både de små og store dueller blev ikke rigtig vundet, så spillet kom aldrig langt nok frem på banen.

Efter 70 minutter brændte det på i Hillerød-enden. En lang bold blev sparket frem mod feltet. Den gik Thomas Gall ud for at få fat i, men den endte med at hoppe lige uden for feltet, og så blev det i stedet en duel mellem både målmand, forsvar og B.93-angriberen Mican Atici. Han forsøgte at sparke nedfaldsbolden i mål hen over eget hoved, men afslutningen gik et godt stykke forbi.

I den anden ende kom Philip Oslev til en løs chance 10 minutter før tid, da han blev spillet fri i venstre side, men fra en spids vinkel sparkede han forbi mål. Samme skæbne tilfaldt en afslutning fra indskiftede Dino Karjasevic, der fik sparket over og forbi fjerneste målhjørne kort efter.

Det blev kampens sidste store chance, inden dommerens sidst fløjte lød.