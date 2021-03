Max Höning. Foto: TSV Otmar St.Gallen/Stefan Risi

Tysk skytte til HØJ

Sport Nordsjælland - 16. marts 2021 kl. 14:33 Af René Larsen Kontakt redaktionen

I et par sæsoner var 41-årige Bo Spellerberg spilledne træner i Otmar St. Gallen i den bedste schweiziske række. De kontakter, som han har derfra, kommer hans nuværende klub, HØJ, til gode. For et par måneder siden offentliggjorde HØJ, at klubben havde lavet en aftale med stregspilleren Tobias Wetzel, og tirsdag kunne klubben berette om yderligere tilgang af en spiller med fortid i St. Gallen.

Det drejer sig om den tysk fødte Max Höning, der ud over at have spillet fire sæsoner i St Gallen også har flere års Bundesligaerfaring for Lemgo.

- Med sine 200 centimeter og knap 100 kilo er Max en stærk tovejs spiller, der har erfaring fra en markant højere hylde end den danske 1. division. Vi får tilført holdet en enorm fysik, og selvom Max har sine spidskompetencer i defensiven, får vi også en dygtig skytte fra distancen, der med råstyrke og power giver os nye og flere kort på hånden, HØJs cheftræner Jesper Fredin i en pressemeddelelse.

Max Höning er venstrehåndsspiller, og han skal således primært konkurrere med Alexander Hansen om spilletiden på højreback.

- Vi har i en længere periode arbejdet hårdt for at finde og tilføje en spiller til højre back positionen, der kunne opfylde nogle helt specifikke kriterier, vi havde opsat. Vi har været grundige, og det har bestemt ikke været en let opgave i et marked, hvor venstrehåndede bagspillere generelt er en mangelvare. Jeg er derfor meget glad og tilfreds med, at det er lykkes at hente Max Höning til vores projekt i HØJ Elite, siger Jesper Fredin.

Bo Spellerberg giver den kommende højreback sin varmeste anbefaling.

- Max er en fremragende forsvarsspiller, både som 2'er og 3'er, hvor han pt. dækker ved siden af Tobias Wetzel i St. Gallen. I angrebet er Max en dygtig skytte og ligeledes god på sine dueller. Han har en utrolig professionel indstilling og tilgang til sin træning; han yder, hvad der skal til - og lidt mere, lyder skudsmålet fra Bo Spellerberg.

27-årige Max Höning glæder sig til et nordisk eventyr.

- I Tyskland siger vi, at Danmark er et »gentleman-land« med en positiv mentalitet, og jeg er samtidig fan af skandinavisk håndbold, så jeg glæder mig rigtig meget, siger Max Höning.