Tung genstart for HØJ

Et nederlag på otte mål lyder af meget, men opgøret tog først sin afgørelse i det sidste kvarter, og syv minutter før tid havde HØJ chancen for at hægte sig på Grindsted igen. Med muligheden for at reducere til 24-22 misbrugte Bo Spellerberg et straffekast, og derfra gik det lodret ned ad bakke.