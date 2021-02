Trods mandefald: Vi har spillere nok

- Der er altid justeringer i løbet af ugen på enkelte spillere, fordi vi kører på. Det er også alt efter hvor meget belastning, de har haft. Det er nemmere at tage noget træning af, end at sætte noget på, kan man sige. Men det er meget individuelt - også fra øvelse til øvelse, siger Flemming Pedersen.

- Så man skal ikke være bekymret på vores vegne over, at der ikke er flere spillere på banen til sidst.

- Vi har så stor tillid til spillerne her, og vi var sikre på, at Maxwell nok skulle gå ind og gøre det godt. Han laver skønhedsfejl, og han er ikke uddannet Superligaspiller endnu, men den bedste måde at lære på er at spille. Han klarede det fint, og det gjorde holdet også i en meget svær kamp mod en svær modstander, siger Flemming Pedersen.