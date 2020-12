Trods helt nyt bælte: Oliver Møllenberg skifter vægtklasse

Selvom det netop er blevet til karrierens første bælte, da han vandt et dansk mesterskab på hjemmebane i Gilleleje over Frank Madsen, så vil Oliver Møllenberg nu skifte vægtklasse.

- Efter tre kampe i weltervægt har mit team og jeg valgt, at jeg skal tilbage i min tidligere vægtklasse super letvægt. Her ved vi, at jeg har et fysisk overtag på mine modstandere, og det er en kæmpe fordel - især i titelkampene hvor man bokser 10-12 omgange, som vi håber kommer til at ske i 2021, skriver Oliver Møllenberg på sin facebook-profil.