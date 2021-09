Benjamin Bennett-Larsen - her fra en anden kamp - kom på tavlen for Hillerød mod Ølstykke i målfesten i Serie 1. Foto: Rudi Dalsgaard

Tretten mål i Ølstykke

Sport Nordsjælland - 17. september 2021 kl. 22:19 Af Torben Klarskov Kontakt redaktionen

Ølstykke havde tabt sæsonens fem første kampe med en målscore på 5-12. Hillerøds divisionsreserver gæstede Ølstykke Stadion i sæsonens sjette runde, hvor hjemmeholdet allerede efter 4 minutters spil bragte sig i spidsen.

Et godt gennemspillet angreb bragte Karsten Hansen i fri position i venstre side af straffesparksfeltet, og med en flad afslutning udplacerede han Hillerøds målmand Philip Kansing.

Gæsterne fra Hillerød havde en masse teknisk godt begavede spillere, der desværre alle var så glade for bolden, at de ikke havde megen lyst til at spille bolden videre til nærmeste medspiller. Gæsterne havde første ufarlige afslutning efter et kvarters spil.

Men blot tre minutter senere fældede Hillerøds Anders Underlien Hillerøds Feras Elassadi. Straffespark som anfører Benjamin Larsen sikkert omsatte. Et Hillerød boldtab midt på banen endte med en friløber til Elassadi, og gæsterne var foran med 2-1.

Hillerød fik udlignet, da Hillerød målmand Kansing, blot fik parereret et fladt skud ved forreste stolpe op i luften, hvor Ølstykkes Tais Brun kunne heade bolden over stregen. Udligning 2-2. Hjemmeholdet havde imidlertid høj moral nok til at bringe sig foran før pausen. Mads Norby tog den direkte vej mod Hillerød målet og øgede til 3-2.

Ølstykke kunne notere sig et mål imod sig på straffespark, efter et boldtab, og en del uopmærksomhed, da gæsterne allerede i første minut af anden halvleg fik udlignet til 3-3. Ølstykke forsvaret havde travlt med at appellere for hånd på bolden, som dommer Thomas Brun imidlertid ikke takserede som værende strafbart.

Men så valgte Ølstykke klogeligt at vende utilfredsheden til offensivt og målsøgende spil. I løbet af tolv minutter havde hjemmeholdet vendt opgøret med tre scoringer til stillingen 7-3.

Endnu et unødvendigt straffespark fik gæsterne til at pynte på stillingen til 7-4. Med ti minutter tilbage af kampen kastede Hillerød sig frem på banen, hvilket bragte stillingen op på 7-5, men hjemmeholdets Nikolaj Nørskov sluttede opgøret af i overtiden med et brag oppe i højre målhjørne. Slutresultat 8-5.

13 mål i alt i en kamp, hvor det let kunne være blevet til endnu flere scoringer i dette meget underholdende opgør.