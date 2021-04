Mikkel Thygesen (th.) har forlænget sin kontrakt som assistenttræner i FC Helsingør.

Tre år mere til assistenttræner

29. april 2021

Af Rudi Dalsgaard

For nylig forlængede FC Helsingør kontrakten med cheftræner Morten Eskesen, og nu kommer turen så også til assistenttræner Mikkel Thygesen.

Han har været assistenttræner i klubben siden sommeren 2019, men har nu fået den kontrakt forlænget, så den gælder til sommeren 2024.

Mikkel Thygesen har en lang spillerkarriere bag sig i blandt andet FC Midtjylland og Brøndby, inden han sluttede af i FC Roskilde og siden blev træner i FC Helsingør.

Her har han afsluttet sin A-træneruddannelse og skal snart i gang med næste trin - P-træneruddannelsen, der er den højeste i Danmark.

- Vi har et fantastisk arbejdsmiljø, og det har været altafgørende for mig, at »Eske« (Morten Eskesen, red.) og klubbens ledelse har troet på mig fra start, og jeg har haft frirum til at udvikle mig. Vi har nogle rigtig gode diskussioner på trænerkontoret, hvor vi rigtigt kan nørde med fodbold, og gå i dybden med tingene, og det nyder jeg meget, siger Mikkel Thygesen i en pressemeddelelse.

- Jeg arbejder derudover meget med de unge spillere, hvor jeg i kraft af min egen karriere kan give en del erfaringer fra mig og forhåbentligt guide dem i den rigtige retning.

Sportschef Brian Gellert glæder sig over forlængelsen.

- Det har hele tiden været en prioritet at få forlænget med »Thyge«, og vi er glade for at det er faldet på plads, efter at vi for nyligt forlængede med Morten Eskesen. Vi har opbygget et fremragende team omkring holdet, og vi er meget opmærksomme på kontinuiteten både på og omkring holdet, da vi mener at det er den bedste måde at rykke klubben på.

- Mikkel er enormt hårdtarbejdende og professionel i hverdagen, og meget analyserende i sin tilgang, samtidigt med at de unge spillere er trygge ved ham. Han er meget vellidt i hele klubben, med sit rolige væsen og altid positive tilgang. Han har en kæmpe andel i de flotte resultater vi har opnået de sidste to sæsoner, hvor Mikkel bl.a. har haft arbejdet med de unge spillere som et af sine fokusområder, og der taler antallet af unge spillere der er faste på holdet for sig selv. Man kan bare se på kampen mod Esbjerg, hvor vi starter med seks unge spillere fra start. Han er et perfekt fit for vores tilgang til fodbolden, og den måde vi gerne vil træne og uddanne spillere heroppe, så vi er meget glade for, at han fortsætter som del af projektet.