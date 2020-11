Træner Morten Eskesen oplyser, at dagens træningskamp mod FCK er aflyst. Foto: Mads Hussing

Træningskamp mod FCK er aflyst

Flere spillere skulle have været testet i dagens træningskamp.

FC Helsingør skulle have spillet en træningskamp her til formiddag mod FC København, men den kamp er aflyst. Det oplyser FC Helsingørs cheftræner Morten Eskesen til Frederiksborg Amts Avis.

Grunden, ifølge træneren, er corona hos FC København.

Ifølge flere medier drejer det sig om, at spilleren Jens Stage er testet positiv for corona. Det kommer efter en uge, hvor både Bryan Oviedo og Peter Ankersen også blev testet positiv.

Det skulle ellers have været kampen, hvor blandt andre FC Helsingørs nyerhvervelse Casper Sloth skulle have været prøvet for første gang.

Morten Eskesen oplyser, at holdet i stedet for træner som vanligt i Helsingør i stedet for.