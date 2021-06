Cheftræner Flemming Pedersen tager et skridt tilbage i den daglige træning og overlader mere til assistenttræner Frank Hjortebjerg, mens han selv tager mere fat om opgaverne som teknisk direktør. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Trænerstab er ændret markant Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Trænerstab er ændret markant

Sport Nordsjælland - 24. juni 2021 kl. 13:11 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Nye fysiske trænere, ny målmandstræner, ny »analyzer« og en oprykket akademitræner, der får mere ansvar.

Læs også: FCN holder på verdenstjerne

Der er blevet rørt grundigt i gryden med trænere og stab i FC Nordsjælland henover sommeren, og det betyder blandt meget andet også et ændret anvarsområde for cheftræner Flemming Pedersen og hans assistenttræner Frank Hjortebjerg.

- Udvikling handler om at der skal være kontinuitet, men derr skal også komme nye mennesker og nye kompetencer ind. Så det er rigtig spændende, siger Flemming Pedersen selv.

Han har overdraget planlægningen af den daglige træning til Frank Hjortebjerg.

- Jeg kommer selv til at tage en mere overordnet rolle. Så den daglige træning og planlægningen af træningen kommer Frank Hjortebjerg til at tage sig mere af - også for at stimulere Frank og hans udvikling. Jeg kommer til at have lidt flere opgaver som teknisk direktør og kommer igen til at være lige så meget teknisk direktør som cheftræner. De seneste par år har det været 75/25 i cheftrænerrollens favør. Nu bliver det mere 50/50.

- Jeg vil stadig være lige så meget på banen, men jeg vil have mere fokus på nogle ting uden for banen og på ledelsen af staben.

Træner fra Holland

Her er der også nok med tråde, der skal samles, for der er en stribe nye navne, der skal til at arbejde sammen.

På den fysiske del har FCN taget afsked med den fysiske træner gennem de seneste 12 år, Mathias Zangenberg.

- Vi skulle have en anden profil. Mathias Zangenberg har en meget stærk profil omkring at træne ét hold. Han er ikke den store leder. Det er ikke noget for ham, og vi skulle have en leder ind i den rolle, for det skal også strække sig til kvindeafdelingen og akademiet. Så der har Sam også et øje med på det, siger Flemming Pedersen med henvisning til klubbens nye hollandske træner, Sam Feringa, der er komme til fra SC Heerenveen.

Han skal sammen med Anders Lund, der senest har været fysisk træner omkring akademiet i Farum, stå for den fysiske del af træning og overtager den rolle fra Michael Myre.

For målmændene er der også en ny stemme at forholde sig til. Spanske Pablo Moreno er blevet erstattet af tyske Marco Knoop.

- Pablo meddelte for et halvt år siden, at han nok var på vej hjem til Spanien. Han og kæresten vil gerne have et barn, så det passede bedst på den måde, siger Flemming Pedersen.

Som erstatning har man fundet den 42-årige Marco Knoop, der seneste har været i tyrkiske Fenerbahce.

- Han er uddannet i Red Bull-koncernen og har arbejdet i Leipzig, Dortmund og så senest Fenerbache. Han arbejder med samme metodik, som vi har haft med Iñaki Caña og Pablo Moreno, og intensiteten nærmer sig det, Iñaki trænede med. Så det bliver rigtig godt, siger Flemming Pedersen.

U17-træner rykkes op

Han har også måttet give slip på den unge assistent og analyzer, Frederik Birk, der er taget til Vejle og skal være assistenttræner for cheftræner Carit Falch.

- Frederik Birk havde varskoet, at sidste sæson ville være hans sidste som kombineret analyzer og træner. Han ville gerne være cheftræner eller »kun« træner. Vi ville gerne have beholdt ham her, og der var en mulighed for U17-cheftræner, men de var for unge til ham, siger Flemming Pedersen og løfter dermed også sløret for, at U17-cheftræner Johannes Hoff Thorup har fundet på noget nyt.

- Johannes Hoff Thorup går ind og er med omkring Superligaholdet og får en rolle med primært fokus på det defensive. Det har hele tiden været planen, fordi vi gerne vil have flere trænere fra akademiet op i Superligastaben, så det bliver en blanding med dem, vi rekrutterer udefra. Der har det de senere år mest været folk udefra, siger Flemming Pedersen.

I rollen som analyzer hentes Thor Herdal op fra akademiet efter flere år som træner for flere forskellige årgange i ungdomsafdelingen.

Sidst er ghanesiske Didi Dramani blevet teknisk direktør på Right to Dream-akademiet i Ghana.

- Han bliver min forlængede arm dernede, og det bliver rigtig godt, for vi har et fantastisk samarbejde, siger Flemming Pedersen, der glæder sig over at se, at flere trænere fra klubben er attraktive hos kollegerne i Superligaen.

- Mathias Zangenberg har for eksempel været her i 12 år, og han fik også straks job i AGF. Vi har efterhånden en del trænere ude i de andre klubber, efter de er blevet uddannet her. Det er et tegne på den læring, vi har her i klubben. Det er ikke kun spillerne, der er attraktive for andre klubber, slutter han.

I AGF er også den tidligere FCN-træner, Morten Karlsen, mens både Carit Falch og Frederik Birk altså nu er i Vejle. Den tidligere U19 DM-vinder i FCN, Peter Feher, er nu assistent i OB, Søren Krogh er head of coaching i AaB og den tidligere fysiske træner i FCN, Thomas Kjærbye, er igen at finde i Lyngby.

relaterede artikler

Damsgaard-succes baner vejen for FCN 23. juni 2021 kl. 09:13

Nu skal Kamaldeen bare vælge 22. juni 2021 kl. 17:35