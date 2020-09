Trænerskifte uden effekt

Det var Albertslund, der startede bedst med et par løse muligheder, inden et Stenløses Magnus Spaniel og Mikkel Carentius satte et bandespil sammen, men Spaniels afslutning var der ikke meget bid i.

Så var der noget mere fart over gæsternes angrebsspil, som Stenløse havde svært ved at dæmme op for.

Især et angreb efter 26 minutter var flot. Med en lang diagonal, et indlæg på førsteberøring fra modsatte kant, inden Mikkel Triblers afslutning inde i feltet susede lige over mål.

Kort efter var Diego Rodriquez på spil foran Stenløse-målet, men målmand Mikkel Rønnebæk tog godt fra og var sit holds bedste på dagen. Han kom i vejen for lidt af hvert.

Han måtte også tage fat straks fra start i anden halvleg på et par chancer til Albertslund, men han kunne kun se på, da Tim Wiese forsøgte sig med et saksespark. Men gæsterne måtte se forsøget snige sig lige forbi mål. Så stadig 0-0.

Det blev der lavet om på efter 62 minutter. Netop indskiftede Dennis Jakobsen blev stukket i dybden, og han skulle kun bruge ét forsøg, og så stod det 1-0. Ikke helt efter spil og chancer.

Kort efter var Mickey Olsen på spil i en lignende situation, men denne gang kom gæsternes defensiv i vejen, og et par minutter senere kom udligningen så.

Lange Diego Rodriquez dirigerede et indlæg i mål i det 69. minut.

Han gjorde det også til 2-1 til gæsterne 11 minutter før tid, da han blev spillet fri i feltet og sikkert kunne sparke bolden i mål.

Stenløse havde kort forinden haft en stor mulighed til Mads Beierholm på en dødbold, men ellers begyndte de at se slidte ud mod slutningen af kampen.

Og da Mohammad Mohammad seks minutter før tid ragede et gult kort til sig, var det reelt slut for bundholdet.

Stenløse har fortsat kun et point efter seks spillerunder.

Sjællandsserien, pulje 1

Stenløse-Albertslund (0-0)

Mål: 1-0: Dennis Jakobsen (62), 1-1: Diego Rodriquez (69), 1-2: Diego Rodriquez (79)

Tilskuere: 62