Trænerskifte i Sjællandsserien

Efter to år som cheftræner og i alt godt otte år som både spiller og træner i Fredensborg er Michael Gorm Nielsens tid i klubben forbi for denne gang.

- Det er klubbens valgt, og jeg har det sådan, at hvis man ikke er ønsket et sted, så skal man ikke være der. Så der skal andre kræfter til, og så er det sådan, det er, siger Michael Gorm Nielsen til Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg kan rigtig godt lide at være i Fredensborg, hvor der er en masse fantastiske mennesker, og jeg synes også, at vi havde gang i noget spændende, inden coronaen ramte os.

Stor ros fra klub I Fredensborgs bestyrelse har man været glad for Michael Gorm Nielsens arbejde, men har følt at der skulle noget luftforandring til.

- Vi har haft to år med Gorm, og dem har vi været glade for. Han har i den grad været med til at rejse os efter vores 2. divisions-eventyr, og han har givet os det udtryk, vi gerne vil have. Vi har fået en bred klub med flere seniorhold, og Gorm har været en stor del i at finde »jeg'et« i Fredensborg igen, siger næstformand i bestyrelsen, Martin Krüger.