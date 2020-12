Træner skuffet over sig selv

Det var en trist Nordsjælland-træner Simon Dahl, der satte sig ind i bussen efter 26-26 mod HEI fredag aften i mændenes 1. division håndbold. Der var mange ting at spekulere over den lange vej hjem fra det nordlige Århus.

- Jeg er virkelig skuffet over mig selv. Jeg synes, at jeg svigtede drengene, siger Simon Dahl og uddyber:

- På en dag hvor vi sled og slæbte med mange ting, så holdt jeg fast i nogle ting i for lang tid. Jeg lod mig låse fast i nogle af de ting, som vi havde forberedt os på. Jeg holdt for længe fast i at spille syv-mod-seks, jeg skulle ikke have sparet Tobias Jørgensen så meget, som jeg gjorde, og jeg skulle have ladet Mikkel Palmer spille noget mere streg. Jeg savnede kreativitet i mine egne beslutninger, og det kommer til at nage i de kommende dage.