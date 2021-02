Træner bliver: Masser af potentiale i klubben

- Jeg er glad og stolt over, at vi skal fortsætte den tur, vi er på lige nu, sammen. Jeg synes fortsat der er masser af potentiale i klubben, vi har et spændende hold og vi er klar til at jagte næste niveau på så mange områder, som jeg rigtig gerne vil give mit bidrag til, siger træneren.