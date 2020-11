Simon Dahl (forrest) og Ian Marko Fog fra den gang, de trænede Nordsjælland Håndbold sammen. I aften står de over for hinanden for første gang som cheftrænere. Foto: Jens Wollesen

Træner: Sultne efter at spille igen

Først var turneringen stoppet, og så blev den sat i gang igen. Fredag starter 1. division igen, og for Nordsjælland Håndbold bliver det et gensyn med holdets tidligere træner Ian Marko Fog.

Her møder Nordsjælland på udebane Team Sydhavsøerne, og det bliver et sultent nordsjællandsk hold, der går på banen, mener træner Simon Dahl.

Stopknappen blev trykket i bund på håndboldens 1. division for så alligevel at blive sluppet igen, så nu går det igen løs på banen for Nordsjælland Håndbold fredag aften efter godt fire ugers pause.

