Rasmus Suhr score to gange for Hillerød mod Vanløse i 2. divisionskampen lørdag. Foto: Rudi Dalsgaard

Topscoreren er ankommet

- Og jeg har haft fat i Suhr hver vinter de seneste tre år, så endelig lykkedes det. Han sparker dem bare ind, og han kunne have lavet et par stykker mere. Han har lavet otte mål i de seneste fire træningskampe.

Men bare tre minutter inde i anden halvleg slog han så til i stedet. Magnus Nathansen stak bolden til et andet nyt ansigt i Hillerød, Mads Kaalund, som dirigerede bolden ind til Rasmus Suhr, som fik skovlet bolden ind over Lasse Krogh og i mål til 1-0.

- Han har en ærgerrighed og målnæse. Han ved, hvor han skal ind for at score. Han jagter alt jo - også i presset, hvor han er lige ved at score efter at have vundet bolden. Det er det, der gør, at han er så god. Det er dejligt, siger Kasper Jørgensen om sin nye topscorertype.