Frederikssunds topscorer, Christian Helev, har scoret 23 mål i denne sæson og tager nu til Frem. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Topscorer skal erstattes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Topscorer skal erstattes

Sport Nordsjælland - 28. juni 2021 kl. 15:13 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Han var næsten lige kommet på banen mod Ledøje-Smørum, og så viste Christian Helev, hvorfor han har lavet 23 sæsonmål for Frederikssund.

Topscorer fik dog ikke scoret på sit hovedstødsforsøg, men det har han så gjort så mange gange før, og derfor har BK Frem da også gaflet ham til Valby i den kommende sæson.

Så nu er det op til cheftræner Martin Hilstrup og resten af klubben at finde ud af, hvordan Helev skal erstattes.

- Jeg synes, det ser positivt ud. Pt. er der ikke andre, der er væk. Så må vi se, om vi kan erstatte ham. Det lykkedes ikke mod LSF, men det er naturligt nok, at man er ked af at miste en mand, der har lavet så mange mål. Og det er naturligt nok, at der er hold fra højere hylder, der er interesserede i ham. Men vi skal nok få det løst, for vi har mange gode spillere, siger Martin Hilstrup.

- Selvfølgelig kan vi bruge det til noget, at vi viser, at vi kan udvikle nogle spillere, der bliver interessante for andre. Men at miste vores topscorer er ikke sjovt.

Mod Smørum-holdet var Deniz Ates heller ikke med og rygterne om hans afgang rumsterer også. I det hele taget har Frederikssunds front-trio med Christian Hele, Deniz Ates og Nicolai Jægergaard vist højt niveau og er afgørende for Frederikssunds niveau.

- Der er også masser, der hiver i Deniz, og i det hele taget er vores forreste trio voldsom. Vi ved godt, at når de gør det godt, så er der andre, der hiver i dem og prikker til dem. Så må vi håbe, at de ting, vi gør i klubben er interessante nok til, at man vil blive. Jeg tror, de bliver, men der er meget støj - også omkring Deniz, der har været altdominerende i foråret, siger Martin Hilstrup.

Han er nu fortrøstningsfuld i forhold til få et slagkraftigt hold til den nye sæson.

- Vi har udsigt til, at der kommer nogle spændende spillere ind til prøvetræninger. Vi har nogle, der har meldt deres ankomst, og så har vi nogle snakke med nogle andre. Så der skal nok komme nogle ind, siger han og erklærer sig samtidig tilfreds med sæsonen, som ender med en sjetteplads til Frederikssund - otte point fra den oprykningsgivende andenplads.

- Vi har haft et fint forår. Jeg kan ærgre mig lidt over, at vi ikke fik lidt flere point i efteråret, og det irriterer mig lidt, at vi ikke kom lidt tættere på oprykningspladsen, for jeg synes, vi på et tidspunkt var det næstbedste hold i rækken. Vi startede med lidt stolpe ud mod GVI og Ledøje-Smørum, så jeg synes ikke, der var meget, der skulle være gået vores vej, før vi kunne have udfordret oprykningspladsen lidt længere, siger Martin Hilstrup.

Han ser frem til, at der igen kan komme lidt klubliv omkring holdet efter en hård periode med begrænsede træninger og mange kampe.

- Jeg har savnet at træne bedre med drengene og være sammen i omklædningsrummet. Vi har bare spillet og spillet i stedet for at træne, så det håber jeg, vi kan komme tilbage til i efteråret, for det har været et hårdt forår med mange kampe og ikke så meget tid sammen, siger træneren.

- Vi har savnet klublivet, for det skal vi bruge. Og man kan også se det på banen, hvor der ikke skal meget til, før drengene er på nakken af hinanden. Det har været et mentalt hårdt forår.