Kasper Kisum kan være tabt for Nordsjælland. Han har medlt ud allerede før jul, at han ikke er interesseret i at spille 1. division. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Topscorer bliver hos tvangsnedrykker

Sport Nordsjælland - 11. maj 2020 kl. 11:09 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ventet, at Kasper Kisum ville videre i karrieren. Den 27-årige venstreback har haft en stor sæon hos Nordsjælland Håndbold, og med 135 mål sluttede Kisum som nummer fire på topscorerlisten i Håndboldligaen.

En tur ned i 1. division virkede på ingen måde attraktiv for Kasper Kisum efter Nordsjællands tvangsnedrykning, men selv om der endnu ikke er fundet en afgørelse i appelsagen, så har Kasper Kisum trods tilbud fra andre ligaklubber valgt at forlænge med Nordsjællland.

- Jeg er utrolig glad for, at vi er fundet frem til en god aftale, og jeg er sikker på, at det er den rigtige beslutning i maven og sportsligt. Jeg er slet ikke færdig i Nordsjælland, siger Kasper Kisum i en pressemeddelelse.

Det bliver den tredje sæson i træk og den femte i alt for NH for venstrebacken, der også har spillet i TMS Ringsted, de tre tyske klubber Flensborg, Stuttgart og Hannover, samt franske Fenix Toulouse.

Når den erfarne topscorer gerne vil blive, skyldes det i høj grad truppen:

- Det er et ungt sultent spændende hold, som udvikler sig hver dag, og som jeg fortsat gerne vil være en del af og være med til at gå forrest. Vi har store muligheder for at fortsætte denne udvikling, idet truppen stort set er den samme næste sæson, vurderer han.

Kasper Kisum føjer til, at samarbejdet med cheftræneren også har spillet en stor rolle for beslutningen:

- Vi har begge ting, som vi gerne vil og kan arbejde med i mit spil og vores spil. Det ved jeg, at vi sammen kan skabe gode rammer for, siger Kasper Kisum.

Med aftalen med Kisum synes Nordsjællands hold komplet til næste sæson, og cheftræner Simon Dahl forventer at kunne lægge yderligere lag på Kasper Kisums spil

- Kisum har været igennem en stor udvikling, som vi slet ikke er færdige med at forfine. Hans betydning såvel på som uden for banen er stor og jeg glæder mig til at arbejde videre med ham, lyder den positive melding fra cheftræner Simon Dahl.