Susie Heede-Andersen har valgt at takke af som cheftræner for Værløse efter denne sæson, som ellers har været den bedste, siden klubben vendte tilbage til Basketligaen. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Topplacering sikret - træner siger stop Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Topplacering sikret - træner siger stop

Sport Nordsjælland - 17. marts 2021 kl. 21:03 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Onsdag aften sikrede Værløse sig den triumf, man har været ude efter de seneste tre sæsoner - førstepladsen i Pro B-delen af Basketligaen.

Det skete uden kamp, da BMS Herlev tabte til Svendborg, og Værløse dermed ikke længere kan hentes i stillingen.

Men triumfen kommer med en lille bismag, da Værløse samtidig har offentliggjort, at man efter tre sæsoner skal have ny cheftræner efter Susie Heede-Andersen, der har stået i spidsen for holdet, siden det genindtrådte i landets bedste række i 2018.

Her blev hun den første kvindelige cheftræner for et mandligt sportshold i den bedste række. Men nu skal der nye kræfter til.

- Jeg har haft beslutningen i maven et stykke tid, og nu, da vi har nået sæsonens ene store mål, synes jeg, det var et godt tidspunkt at melde ud, så spillerne og klubben tidligt kan begynde at forberede sig på næste år, siger Susie Heede-Andersen i en pressemeddelelse.

- Det har været en helt fantastisk rejse, der startede, da den daværende sportschef i Værløse spurgte om jeg ville være ansvarlig for herreholdet, der samme år startede i Pro B ligaen. Jeg vil gerne sige tak for den tillid, der blev vist mig dengang og for den fantastiske opbakning, jeg og holdet har fået fra hele klubben, sponsorerne og alle andre rundt om klubben gennem de seneste tre år.

Selv om Susie Heede-Andersen står foran at give slip på tøjlerne, så får Værløse-spillerne ikke lov til at hvile på laurbærerne.

For holdet mangler stadig ét stort delmål i denne sæson - at slå et af de fem hold fra Pro A. Første chance kommer mod Randers i den kommende weekend, og siden venter så en kvartfinaleserie, hvor modstanderen endnu ikke ligger fast.

- Selv om vi nu er sikre på at vinde Pro B, vil vi gå benhårdt efter at vinde over et Pro A hold. Det lykkedes sidste år i Svendborg. Jeg synes, vi har nået de mål, som vi satte os for, både resultatmæssigt og med at udvikle unge spillere, og nu er det tid for mig til at sigte mod noget nyt, siger Susie Heede-Andersen.

Bedre og bedre

Der har været støt og rolig forbedring på holdet i de seneste tre år. Comeback-sæsonen endte med 14 point og trejdeplads i Pro B, hvilket svarede til en næstsidsteplads ud af ni hold, inden Bakken sende Værløse ud af kvartfinalerne i tre kampe.

I den corona-afbrudte sæson 19/20 sluttede Værløse som nummer syv ud af 10 hold og blev nummer to i Pro B med 18 point - samlet nummer syv ud af 10 hold - men manglede samtidig at spille to kampe i grundspillet.

Og denne sæson slutter man så på mindst 20 point og på en førsteplads i Pro B - nummer seks samlet.

Elitechef i Værløse Basketball Klub, Jesper Hauge, begræder afskeden med Susie Heede-Andersen.

- Lige så stolte vi er af vores sæson, lige så kede af det er vi over at sige farvel til Susie. Det er hendes egen beslutning, som vi naturligvis forstår og respekterer, og vi må bare sige tak for den kæmpe indsats, hun har leveret, og den dedikation hun har lagt for dagen. Det er den type af indsats, man nok kun får fra mennesker, der ikke fokuserer på sig selv, men arbejder helhjertet på at gøre andre bedre, siger Jesper Hauge, der udover at rose cheftræneren også roser holdet og dets resultater.

- Det har været en konstant udviklingsrejse de sidste tre år, hvilket også kan ses på resultaterne. Men det, vi er mest stolte over, er, at vi er lykkedes med de resultatmæssige målsætninger, samtidigt med at vi har udviklet vores egne danske spillere. Vi har spillere, der har været med i det danske herrelandsholds helt store resultater denne sæson, samtidig med at vores helt unge spillere gennem de sidste år har fået mere og mere spilletid og tager mere og mere ansvar på banen.

Hvad Susie Heede-Andersen kaster sig over af nye opgaver i basketballsportens verden vides ikke endnu, men det ligger dog fast, at hun til sommer igen skal stå i spidsen for U16 damelandsholdet, der skal spille A-EM. En plads hun selv var med til at sikre de rød-hvide, da hun som cheftræner vandt B-EM i 2017.