Topkamp afgjort kort før tid

Sport Nordsjælland - 08. maj 2021 kl. 15:52 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Det blev rækkens nummer ét, Herlev, der stak af med sejren på 2-0 i lørdagens topopgør i Danmarksseriens pulje 2.

Men det trak i den grad ud i en på mange måder meget lige kamp. Men lige som de fleste havde indstillet sig på 0-0 blev lange Alex Loughlan stukket i dybden, og han lagde bolden ind foran mål, hvor Ahmad Traore blev målscorer ved at tackle bolden ind over stregen.

Han nåede endda at lave et mere i overtiden, da Ledøje-Smørum satsede på et hjørnespark og efterlod et tomt mål, da Herlev fik sat et et hurtigt kontraangreb af sted.

Man skulle ikke være længe ved banen i Smørum for at finde ud af, at der var lidt ekstra på spil i kampen.

Masser af intensitet Herlev-træner Bo Holden har en fortid i Ledøje-Smørum, og på banen var brødrede Kasper og Lasse Gram Jensen på hvert sit hold. Læg dertil duften af et lokalopgør, der samtidig var kampen om overtaget i toppen af Danmarksseriens pulje 2.

Det gav masser af intensitet både på og uden for banen, hvor der blev tacklet og kæmpet inden for stregerne, mens de to trænerteams spillede skak fra sidelinien.

Desværre var det småt med både mål og chancer i første halvleg, hvor det mest blev til en masse gode intentioner fra begge sider.

Herlev havde et spillemæssigt overtag, men fik aldrig rigtig testet Nicolaj Bjerregaard i hjemmeholdets mål. Når det strammede til, var Smørum-defensiven på plads og kom i vejen for det meste.

Nulstilling Den anden vej levede hjemmeholdet mest på omstillinger og hurtige igangsætninger, men også her manglede der noget kvalitet, og de to hold virkede til at nulstille hinanden før pausen.

Største chance tilfaldt Frederik Jørgensen. Højreback Dennis Lind fik fightet sig til bolden op ad banen, og det satte Frederik Jørgensen op. Men hans flade afslutning strøg et stykke forbi fjerneste stolpe.

Kampens rytmen fortsatte i anden halvleg, selv om begge hold prøvede at blande kortene lidt med en udskiftning.

Mere i boldbesiddelse Men det lykkedes hjemmeholdet at have noget mere boldbesiddelse og på den måde vride kampen over på egne hænder.

Danmarksserien, pulje 2

Ledøje/Smørum-Herlev 0-2 (0-0)

Mål: 0-1: Ahmad Traore (87), 0-2: Ahmad Traore (90) 0-1: Ahmad Traore (87), 0-2: Ahmad Traore (90) Det gav dog stadig ikke de chance, man sad og tørstede efter som tilskuer, og derfor var ærgrelsen og sukket også så meget større, da det endelig lykkedes at få skabt noget, der kunne have kastet en scoring af sig.

Efter godt 70 minutter kom Smørums Kristian Larsen til baglinien i venstre side og lagde bolden til bagerste - lige i hovedet på Marcus Weiss. Men han headede bolden et stykke over mål.

Mod slutningen løsnede kampen så lidt mere op med fejl hos begge hold, der derfor måtte forsvare omstillinger i stor stil.

Det gav en løs mulighed fra distancen til Conrad Lunde, der sparkede knaldhårdt på mål, men Lasse Gram Jensen i målet var på plads.

Og så faldt Herlevs første mål altså tre minutter før tid - og et mere i overtiden, hvilket sikrede Herlev sejren i Danmarksseriens pulje 2, og de kan se frem til at kæmpe med om en plads i 2. division til næste sæson.