Topholdet trækker fra

Rungsted havde inden fredagens opgør i Hørsholm skøjtehal vundet alle sæsonens fire møder med Herlev. To af gangene dog først efter forlænget spilletid, men fredag aften var der ingen tvivl om udfaldet. Rungsted udbyggede føringen i toppen af ligaen med en knusende sikker sejr på 8-1.

Canadiske Shane Hanna indledte målfesten efter fem minutter. Han modtog pucken ved blå linjen og tog et træk ind i banen og fik afsluttet.

Mod slutningen af 1. periode scorede Rungsted yderligere to gange inden for halvandet minut. Alex Wideman og Charlie Sarault stod for scoringerne.