Topholdet snublede i tillægstiden

Sport Nordsjælland - 22. oktober 2020 kl. 22:20 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Med 3-3 mod Glostrup i torsdagens midtugekamp bragte Hørsholm-Usserød sig alene i spidsen af Sjællandsseriens pulje 1, men det kan hurtigt vise sig at være et tilbageslag i topkampen. Rivalerne Herstedøster har en kamp i hånden, der spilles i weekenden.

Det så ellers ud til, at Hørsholm-Usserød ville gå i udbrud for alvor med en lynstart i aftenens opgør. Inden der var spillet ti minutter havde hjemmeholdet bragt sig foran på to meget flotte mål.

Først var det Martin Andersen, der demonstrerede overlegen sparketeknik. Den tidligere Lyngby- og Ängleholm-spiller samlede en Glostrup-clearing af et hjørnespark op uden for feltet, og fra 20-25 meters afstand hamrede han bolden helt op i krogen til 1-0.

Bare to minutter senere fik Soran Niazi en friløb, og han afsluttede med stor konsekvens fladt ind under Jannick Modler i Glostrup-målet.

Hørsholm/U-Glostrup 3-3 (2-1)

Mål: 1-0: Martin Andersen (5), 2-0: Sorab Niazi (7), 2-1: Jonas Damkjær (13), 2-2: Nikolaos Larsen (62), 3-2: Joakim Dam (85, straffe), 3-3: Kristian Lauritzen (90)

Da så det ud til, at Hørsholm-Usserød kunne gå på vandet, men Glostrup fik bragt sig tilbage i opgøret.

Jonas Damkjær fik tæmmet en bold uden for feltet, og med et flot spark udplacerede han en chanceløs Marco Poulsen i Hørsholm-målet.

Målet fik lige taget toppen af den åbne slagudveksling, som starten havde budt på. Det blev herefter lidt mere kontrolleret.

Hørsholm var dog det mest målsøgende hold, og lige inden pausen havde Emil Sørensen et drønende langskud, der prellede af på overliggeren.

Efter pausen måtte overliggeren igen holde for, da Hørsholms Gabriel Pedersen forsøgte sig fra kanten af feltet.

Hørsholm-Usserød så ud til at have kontrol over begivenhederne - specielt da Glostrups Emil Hammersholt Petersen måtte ud i ti minutter efter et gult kort. Men trods en mand i undertal formåede gæsterne at udligne i en hurtig omstilling. Theo Sørensen sendte Nikolaos Larsen alene mod mål.

Hørsholm pressede på for at få føringen igen. Men det blev ikke til de helt åbne målchancer, men fem minutter før tid så afgørelsen ud til at falde. Venstrebacken Christian Groth Møller kom som ofte før godt over kanten og ind i feltet, og her fik Theo Sørensen mod sin egen vilje uforvarende hægtet Hørsholm-spilleren. Straffesparket kunne både ses og høres, og fra pletten omsatte Joakim Dam sikkert kendelsen i mål.

Her burde Hørsholm-Usserød have været kølige nok til at køre sejren hjem, men forsvaret er ikke dirkefrit. I tillægstiden smækkede Glostrup en simpel bold ind i feltet, og her kunne Kristian Lauritzen under stor jubel blandt Glostrups medrejsende tilhængere headede udligningen ind.