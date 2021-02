Se billedserie Foto: René Larsen

Topholdet rystet af bundhold

Nordsjælland - 25. februar 2021 kl. 20:44 Af René Larsen

Nordsjælland har færten af ligaen, og sporet er fortsat brandvarmt efter 26-25 sejr over HC Odense torsdag aften i Sydbank Arena.

Det var Nordsjællands niende sejr i træk, men den faldt ikke efter nogen hygge-sejlads på Odense å. Helt uden for nummer blev det en gyser af den anden verden.

Først med fem sekunder igen scorede Kasper Kisum sejrsmålet, men dramaet var ikke slut endnu. Odense forsøgte med et hurtigt opgiverkast til midten, medens målmand Frederik Andersson sprintede ned mod målet. Fra midten forsøgte Odense at afslutte, men bolden blev fanget i Nordsjællands parader, og det fik Odense til at appellere for, at der skulle dømmes rødt kort og straffekast. Men efter en dommer-komsammen blev kampen fløjtet af til stor Nordsjælland-jubel.

Der var i starten ikke tegn på, at det skulle gå hen og blive spændende. Nordsjælland bragte sig ganske vist hurtigt foran 8-4. Alt så ud til at foregå planmæssigt, men Nordsjælland havde en aften, hvor holdet løb ind i usædvanligt mange angrebsfejl.

Det gjorde, at Christoffer Werenberg efter den fjerde Odense-scoring i træk kunne udligne til 8-8, inden cheftræner Simon Dahl tog timeout.

Et af trækkene var at lade Thomas Kjærgaard erstatte Nichlas Hald på venstreback, og det hjalp for en stund. Carl-Emil Haunstrup scorede tre mål i træk, inden Nordsjælland igen kom foran med fire mål, da Thomas Kjærgaard fandt Mikkel Palmer på stregen.

Men Kjærgaard fik ikke lov at nyde succesen. Han vrikkede om på foden og måtte støttes fra banen, og så fik Odense hevet ind igen. Christoffer Werenberg udlignede til 13-13, og hjemmeholdet havde også chancen for at gå til pause med en føring. Men en afslutning på sekunder før slutsignalet sad lige i favnen på Nordsjællands målmand Frederik Andersson, der med et milimeter præcist udkast sørgede for, at Jeppe Cieslak kunne score i absolut sidste sekund til nordsjællandsk pauseføring.

Den føring lå i starten af 2. halvleg og vekslede mellem et og to mål. Nordsjælland praktiserede 5-1-forsvar, men det havde gæsterne med ikke større held med. Odense blev ved med at score på Marcus Holmén, der kom ind i målet fra 2. halvlegs start.

Nordsjælland fik ikke rigtig angrebsspillet til at glide. Nicolas Lundbye blev også prøvet på højrebacken uden det helt store held, og med 12 minutter igen bragte stregspilleren Eigil Pedersen Odense foran 22-21.

Det gik cheftræner Simon Dahl til at tage timeout. Nordsjælland gik tilbage i 6:0, og der blev kortvarigt strammet op i angrebet. Tre mål på stribe bragte Nordsjælland tilbage i front, men godt blev det aldrig.

Slutfasen blev mere hektisk end godt var. Med 49 sekunder igen tog Odense timeout og med 25 sekunder igen udlignede en storspillende Kristian Larsen til 25-25, men det rakte ikke for det hårdt kæmpende bundhold.