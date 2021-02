Foto: Jørgen C Jørgensen (arkiv)

Topholdet i fuld kontrol

Det går stadig ligavejen for Nordsjælland Håndbold. Lørdag eftermiddag vandt topholdet den niende kamp på stribe i mændenes 1. division, da Vendsyssel blev sendt hjem til Frederikshavn 33-24.

Topholdet lagde en smule ukoncentreret ud med et par afslutninger i paraderne og forcerede angreb. Man var heller ikke helt på mærkerne i forsvaret, hvor riposterne fra tre redninger af Nordsjællands målmand Marcus Holmén endte tilbage i hænderne på Vendsyssel-spillere. Det gjorde at de undertippede gæster kunne bringe sig foran 4-3 i kampens indledende fase.

Men Nordsjælland fik hurtigt strammet op. Angrebsmæssigt havde man relativ nemt ved at komme til kvalificerede afslutninger, og med Mathias Møller som effektiv skarpretter kom Nordsjælland på 12-6, inden noget at rytmen blev brudt med et par udskiftninger.