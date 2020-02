Topholdet buldrer videre

Selv om førstepladsen er sikret med alle de fordele, det nu giver i DM-slutspillet, så har Aalborg sportschef Ronny Larsen dikteret, at hans hold ikke må hvile på laurbærrene frem mod slutspillet. Formen skal skærpes, og det så ud til, at Aalborg-spillerne parerede ordre i fredagens opgør i Gigantium mod de forsvarende mestre fra Rungsted. Aalborg sejrede 5-2.

Det hele så ud til at være afgjort, da de to hold skøjtede til pause efter anden periode. Aalborgs Martin Lefebvre havde netop gjort det til 4-0 et sekund før signalet lød for anden periodes udløb.