Tophold på slingrekurs

Danske Spil havde odds 1,04 på, at Nordsjælland ville vinde over Skovbakken i lørdagens 1. divisionskamp mod Skovbakken i Royal Stage. Det er kun marginalt højere end, at der vil være to mandage i næste uge. Men så nemt skulle det ikke gå trods Nordsjælland sejr 35-31.