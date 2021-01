Se billedserie Tonni Adamsen var en markant profil hos Taastrup FC i sin tid. Nu skal han til FC Helsingør. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Tommel op til prøvespiller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tommel op til prøvespiller

Sport Nordsjælland - 19. januar 2021 kl. 16:05 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Efter at have trænet med nogle uger er tommelfingeren vendt i vejret. FC Helsingør har tegnet en et-årig kontrakt med offensivspilleren Tonni Adamsen, der senest har spillet for 2. divisionsklubben Frem.

- Det er dejligt. Timingen var rigtig nu, hvor min kontrakt med Frem er udløbet, og jeg kunne komme op og træne med i et stykke tid, siger 26-årige Tonni Adamsen i en pressemeddelelse.

Tonni Adamsen er oprindelig fra Taastrup, og han markerede sig i flere sæsoner som en teknisk stærk og målfarlig angriber i Danmarksserien. Fra Taastrup FC gik turen for et par sæsoner siden til Frem, hvor han har fået erfaring fra 2. division. I FC Helsingør træder han endnu et skridt op.

- Det har været udfordrende at komme herop, hvor hastigheden lige er et trin over hvad jeg har været vant til, men jeg føler mig klar til det. Jeg føler stadig, at jeg har masser, jeg kan lære, og det bliver super spændende at lægge på, og arbejde på at komme op på næste niveau, siger Tonni Adamsen og fortsætter:

- Jeg var med til at spille mod FC Helsingør sidste år, og det var tydeligt, at det var et rigtig godt fodboldhold. Jeg har trænet med heroppe en uges tid nu, og jeg har også været imponeret over tonen i omklædningsrummet. Hele truppen har taget rigtig godt imod mig, og alle har været meget hjælpsomme, til trods for at vi er lidt udfordrede med alle mulige Coronarestriktioner lige nu. Nu glæder jeg mig bare rigtig meget til at komme i gang på banen også.

I FC Helsingør skal Tonni Adamsen være med til at dække ind for blandt andre Jeppe Kjær, der er ude i længere tid med skade, lige som klubben blandt andre har taget afsked med angriberen Andreas Smed.

- Tonni er endnu en spiller, som vi har haft på vores liste et stykke tid, og som især vores trænerteam har haft et stort ønske om at tilknytte. Han er en type spiller, som vi før har haft held med at hente ind: en spiller der har bevist sig på lavere niveau, og nu skal tage sit spil til næste trin, og bevise at han kan udvikle sig yderligere. Det er vi helt overbeviste om at Tonni kan her. Han er en spiller der kombinerer hårdt arbejde med rigtig gode evner i afslutningerne, og som har en hulens masse x-faktor i sit spil, siger sportschef i FC Helsingør, Brian Gellert.