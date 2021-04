Hillerøds Jonathan Witt (tv) og Simon Sharif afværger et Skovshoved-angreb. Foto: Mads Hussing

To røde kort og ny sejr

Det er nu femte kamp på stribe, at Hillerød ikke lukker mål ind, og selvom de ikke har angribere eller midtbanespillere, der banker den ene kasse ind efter den anden, så bliver det til tre point, når bare holdet scorer en enkelt.

Angrebet startede i højre side, hvor Rasmus Tangvig løb og tacklede sig igennem. Han afleverede til Tobias Arndal, der sendte den videre til Willumsen, der fyrede af fra kanten af feltet. Den afslutning kunne Frederik Mehder i Skovshoved-målet kun halvklare, og så kunne Rasmus Suhr blive noteret for endnu et mål.

Bare seks minutter senere blev Skovshoved chancer for at få point med hjem fra Hillerød klart forværret, da udeholdets Gustav Therkildsen forløb sig på Johannes Houborg og lavede et groft frispark.