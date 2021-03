Foto: Per Christensen

13SPH PC Helsingør-Hvidovre.FC Helsingør kan sikre sig en plads i top seks, som er lig med overlevelse i dette a?rs 1. division. Foto: Per Christensen

To mål til sidst: Femte sejr på stribe

FC Helsingør ender som nummer fire i grundspillet efter en sejr på 2-0 hjemme over Hvidovre IF.

Når spillet ikke kører, så skal der kæmpes. Og det blev der fredag aften på Helsingør Stadion, hvor Helsingør med et point kunne sikre sig en plads i den eftertragtede top seks, hvor nedrykning ikke er et tema, og hvor modstanderne er noget mere attraktive.

Efter udekampen i Skive på fredag, så hedder modstanderne blandt Viborg, Silkeborg og Esbjerg de kommende måneder i stedet for Kolding, Skive og Vendsyssel.

FC Helsingør vandt 2-0 efter et sent mål af indhopperne Liam Jordan og Elijah Just.