To mål på syv minutter: Allerød kom sig ikke over chokstart

To mål i de første syv minutter var mere, end Allerød kunne komme tilbage fra.

Sport Nordsjælland - 19. maj 2021 kl. 22:21 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Fire point i de seneste fem kampe er det blevet til for Allerød FK, der før det havde vundet fem på stribe.

Denne aften var Allerød tvunget til at få point, hvis Greve vandt over Vordingborg for at blive i top fire, der betyder, at holdet ikke kan rykke ned. Men det var ikke til at se på Allerøds spillere.

- Vi mødte et hold, der var klasser bedre end os på dagen, sagde Allerøds træner Dennis Foss kort og kontant efter kampen.

Efter otte minutter var der gået to mål ind bag Johan Gårdsvoll i Allerød-målet, der ikke så godt ud ved nogen af situationerne. Det gjorde han heller ikke i andre situationer i samme periode.

- Vi spiller en finale om at komme med i oprykningsspillet, og det påvirker måske vores lidt. De var vildt opsatte inden, men det er klart med 0-2 efter otte minutter, så er det op ad bakke. Det er skuffende, men det lærer vi forhåbentlig af, siger Dennis Foss.

Efter 0-2-målet kom Allerød bedre med i spillet, og holdet tilspillede sig flere hjørnespark og indkast i B 1908's ende af banen. Indkast tæt på mål er næsten ligesom et hjørnespark, når Jacob Jæger tager det, for så ryger bolden langt ind i feltet.

Danmarksserien, pulje 2 Allerød FK-B 1908 0-3 (0-2)

Mål: 0-1: Mikkel Knudstrup (7), 0-2: Axel Uzan (8), 0-3: Shimal Ado (48)

Advarsler: Jacob Harlev (34), Allerød FK, Simon Christoffersen (54), B 1908

Allerød FK: Johan Gårdsvoll - Jonas Threms, Nichlas Vesterbæk, Niklas Skou - Mathias Virkelyst (65: Anders Østergaard), Jonathan Eriksen (65: Sebastian Ysbæk), Nikolai Have, Jacob Jæger - Søren Freund, Jacob Harlev (46: Mark Parrish) - Morten Olsen.

B 1908: Mads Bjørn - Jesper Riis (77: Alexander Gudmansen Funch), David Chernet, Albert Buhl, Mikkel Knudstrup - Simon Christoffersen (77: Lukas Lau Nielsen) - Shimal Ado (61: Mikkel Gøling), Asker Damgaard, Axel Uzan (71: Kristian Drejer Larsen), Nicklas Andersen - Patrick Bielefeldt.

Der kom et par gode chancer ud af både hjørnespark og indkast, men ingen mål.

- Vi kommer frem til nogle chancer, men vi er bare ikke skarpe nok, siger Dennis Foss, der havde fået meldingen fra Vordingborg om, at Greve havde tabt til bundholdet, og dermed var Allerød med i top fire og undgår nedrykningsspillet helt.

- Det var ikke lige vores dag i dag, og det var det så alligevel, for Vordingborg slog Greve 4-0. Vi græder med det ene øje og griner med det andet, siger Dennis Foss.

Kort inde i 2. halvleg blev kampen endeligt afgjort. Johan Gårdsvoll halvklarede igen et skud, og det røg lige hen til Shimal Ado, der sikkert satte bolden ind fra en spids vinkel.

Allerød fik flere gode muligheder for at komme tilbage. Med 25 minutter igen brød Søren Freund igennem i højre side, og han spillede bolden skråt tilbage til Nikolai Have, der blev tacklet i skudøjeblikket, og afslutningen endte langt over mål.

Allerød havde også et skud på overliggeren, men det blev ikke til flere mål i kampen. Alleød kunne dog ånde lettet op og være glad for, at de alligevel endte i top fire.

- Det var rigtig rigtig vigtigt. Jeg tænker, at vi har så mange point, så det havde ikke været en katastrofe at ryge i det andet, men der ryger otte østhold ud af 14 i alt.

- Det er jeg glad for, at vi ikke skal være en del af, konstaterer Dennis Foss.

Her til morgen ligger programmet for resten af sæsonen klar. Den slutter 26. juni.