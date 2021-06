Foto: Scanpix Foto: Sami Don Petersen/Paul Childs/Ritzau Scanpix

Thomas Franks lange rejse mod drømmeland

Sport Nordsjælland - 02. juni 2021 kl. 17:33 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Lyden går klart igennem, men forbindelsen er lidt usikker, da Frederiksborg Amts Avis fanger Thomas Frank over mobiltelefonen.

- Ja, det er heroppe i Nordengland, undskylder fodboldmanageren efter et genopkald.

Han er på vej fra bopælen i London til en tiltrængt ferie med hustru Nanna og tre børn i Skotland.

Det sker efter en mindeværdig weekend, hvor Thomas Frank gennemlevede et højdepunkt i sin trænerkarriere, lige som Brentfords oprykning til Premiere League er en milepæl i den 131 år gamle London-klubs historie.

- Min kone og jeg har adskillige gange kigget hinanden i øjnene siden i lørdags og spurgt hinanden: »Kan det virkelig være rigtigt«, siger Thomas Frank.

For det er et eventyr - både Thomas Frank og familie.

Det har på intet tidspunkt ligget lige for, at den 47-årige Thomas Frank skulle blive manager i verdens stærkeste fodboldliga.

Hjemme i Frederiksværk var Thomas Frank nemlig ikke nogen åbenbaring for fodboldspillet. Det blev til nogle kampe i Serie 3 som højdepunkt i seniorkarrieren, inden han kastede sig over trænergerningen for et U/8-hold på det gamle anlæg centralt i Frederiksværk by for henved 25 år siden.

På den måde lignede han mange andre frivillige idrætsledere i Danmark, men Thomas Frank dygtiggjorde sig i et tempo, som de færreste kunne følge. Der blev nørdet fodbold i alle detaljer, lige som han havde et godt afsæt i sine idrætsstudier ved Københavns Universitet.

Det førte han i første omgang fra Frederiksværk til Hvidovre IF's talentakademi. Efter nogle år gik vejen videre over B 93 til Lyngby, hvor nogle af tidens største danske trænere som Kasper Hjulmand, Niels Frederiksen og Aston Villas sportsdirektør Johan Lange i samme periode udfoldede sig.

Kursen var udstukket. Thomas Frank blev tilknyttet DBU og ungdomslandsholdene i 2008, og fem år senere landede han sit første seniorjob, da han afløste Auri Skarbalius på cheftrænerposten i Brøndby.

Titelløse år i Brøndby Det blev til et par titelløse år på vestegnen, inden Thomas Frank tog sit gode tøj og gik, da det kom frem, at Brøndbys bestyrelsesformand Jan Bech Andersen under dæknavn havde svinet Thomas Frank og sportsdirektør Per Rud til på et fanforum.

Respekten i fodboldkredse for Thomas Frank voksede kun med den konsekvente afsked oven på det bizarre optrin.

Der er grænser for, hvad man skal stå model til, og i stedet blev Thomas Frank tilknyttet Brentford FC i 2016, der allerede på det tidspunkt havde udviklet sig til at være en danskerklub.

Medens Brentfords andet danske islæt i trænerstaben, Flemming Pedersen, drog hjem til Danmark for at blive en stor mand i FC Nordsjælland, så steg Thomas Frank i graderne i Brentford.

Da den daværende manager Dean Smith så blev headhuntet af Aston Villa, så stod Thomas Frank lige pludselig med ansvaret for midterholdet i Championship.

Og det blev ikke nogen nem start for nordsjællænderen. Brentford tabte otte ud af de første ti kampe under Thomas Frank, og den altid kritiske sportspresse begyndte at spekulere i en snarlig fyring.

- Vi testede lige systemet, griner Thomas Frank men fortsætter straks mere alvorligt:

- Men det viser også bare, at der er tale om en god klub, der tror på sine egne beslutninger. Den gik ikke i panik, og bagefter kom også ti kampe uden nederlag.

Brentford er ejet af Matthew Benham, der er livslang fan af klubben og som har skabt sig en formue i spilindustrien. Han er også storaktionær i FC Midtjylland, og den danske forbindelse understøttes af, at tidligere bestyrelsesformand i FC Midtjylland Rasmus Ankersen i nogle år også har været sportsdirektør i Brentford.

Skuffelsen mod Fulham I fjor spillede Brentford sig frem til playoff-finalen mod Fulham, selv om klubben i sæsonen forinden havde sat ny rekord ved at sælge Neal Maupay til Brighton for 20 millioner pund sterling - uden at der blev købt erstatninger.

- Den strategi som Benham, Ankersen med flere inklusiv mig selv har implementeret er fulgt til punkt og prikke hele vejen gennem klubben. Vi arbejder alle i samme retning, og der er lagt lag på lag, forklarer Thomas Frank den succes, som Brentford har opnået uden vilde investeringer på transfermarkedet.

Det var en kæmpe skuffelse for Brentford, at playoff-finalen blev tabt i forlænget spilletid trods sen reducering af Henrik Dalsgaard, og skeptikere var der mange af, da Brentford solgte ud af truppen efter den kiksede oprykning.

I den sammenhæng lyder de fem millioner pund, som Brentford lagde for at købe Ivan Toney i Peterborough i tredjebedste engelske række, som småpenge. Men pengene har været givet godt ud for Ivan Toney er med 33 mål topscorer i Championship i denne sæson.

- Vi har udviklet topscoren i Championship tre år i træk, og vi har solgt spillere for over en halv milliard kroner uden at selv at bruge særlig mange penge. Det er helt fantastisk, at en klub som Brentford med et af de mindre budgetter i Championship kan rykke op i Premier League. Det er svært at forstå, siger Thomas Frank og indrømmer:

- Der er grædt mange tårer af glæde efter slutfløjtet mod Swansea. Det var en kæmpe skuffelse, at vi ikke rykkede op sidste år mod Fulham. Men egentlig har jeg aldrig tænkt tanken, at jeg en dag skulle være manager i en Premier League-klub. Men det er jo kommet tættere på i de 4½ år, som jeg har været i Brentford.

Og for hver dag, der går, kommer debuten i Premier League nærmere. En ny turnering starter op om lidt to måneder.

- Det er minimalt, hvad jeg har gjort mig af tanker om næste sæson - for ikke at sige ingenting. Vi har et strategimøde onsdag over zooms. Men jeg er helt sikker på, at strategien er fuldstændig på plads, når vi starter op, siger Thomas Frank, og slipper dermed at komme nærmere ind på, hvad skal ske med spillertruppen sommeren over.

Tilskuere på nyt stadion Der er nemlig nok at overveje. Sejren over Swansea er beregnet til at give Brentford ekstra indtægter for omkring 1,6 milliarder kroner. Penge der kan gøre forskellen på succes eller fiasko, hvis de bruges rigtig. Det er kun med til at skrue forventningerne i vejret, og Thomas Frank glæder sig til, at Brentford for alvor kan tage klubbens nye stadion i brug.

I fjor tog man afsked med klubbens hjem gennem 114 år, Griffin Park i det vestlige London - 14 kilometer fra Trafalgar Square. I stedet er man flyttet halvanden kilometer tættere centrum til det nyopførte Brentford Community Stadium med plads til 17.000 siddende tilskuere.

Men på grund af coronapandemien har Brentford spillet sæsonen for tomme tribuner indtil playoff-semifinalen mod Bournemouth, hvor der blev lukket 4000 tilskuere ind.

- Det var helt fantastisk. Jeg mærker en vanvittig opbakning fra vores fans, siger Thomas Frank og glæder sig til udsigten til et fyldt stadion på den anden side af sommerferien.