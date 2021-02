Se billedserie Hillerøds træner Christian Lønstrup ser på flere nye spillere denne vinter. I kampen mod B93 var den tidligere Horsens-spiller Tobias Arndal på prøve. Foto: Mads Hussing

Testkamp med tempo: Lønstrup tester superligaspiller

Hillerød tabte 4-0 i testkamp til 2. divisionskollegaerne fra B93, der på grund af pokalkamp i næste uge er meget langt fremme i deres opstart.

Sport Nordsjælland - 04. februar 2021 kl. 22:32 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Mens Hillerød først begynder turneringen om en god måneds tid, så skal 2. divisionskollegaerne fra B93 for alvor i aktion allererde i næste uge. Her spiller de pokalsemifinale mod AGF fra Superligaen, og derfor er Østerbroklubben meget langt fremme i deres forberedelser.

Det var til at se i træningskampen torsdag aften på kunstgræsbanerne ved Hillerød Stadion. Her pressede udeholdet på fra starten, og efter 17 minutter var b93 fortjent foran med 2-0 på to mål af Oliver Carrara.

- De er gode. Det var et godt tempo. Vi var godt klar over, at de kom sådan der. Det er et meget klart billede af, hvor vi kan være, når vi kan træne fire-fem gange om ugen. Det er jo forskellen, siger Hillerøds træner Christian Lønstrup.

Han kunne se sit hold komme bagud 3-0 lige inde i 2. halvleg. Her skiftede B93 stort set hele holdet ud, og da Hillerød havde sat Mads Kaalund, Rasmus Suhr og Marinus Due Grandt ind fra 2. halvlegs start, så gav det hjemmeholdet lidt flere muligheder fremme på banen. Men det var også B93, der scorede kampens sidste mål, da bare 18-årige Mican Atiti sendte bolden ind bag Rasmus Lyng i Hillerød-målet.

- 4-0 var et meget godt billede på kampen. Vi kunne godt have scoret et par gange, men det kunne de så også.

- Der er klar afregning ved kasse et på det her niveau. Men faktisk ser jeg momenter, selvom mange går rundt og synes, de har det hårdt. Jeg ser fine momenter i kampen, som jeg synes er interessante.

- Man kan altid diskutere de mål, de scorer, om der er fejl, men sådan er det. Det er en udviklingsklub. Vi skal vænne os til at spille mod bedre hold. Man er ikke i tvivl om, hvem der har niveau, når man ser sådan en kamp her.

- Der skal man stå tidligt op. Sådan er det. Der er ingen kære mor på det her niveau, siger Christian Lønstrup, der har prøvet flere spillere i de første træningskampe, og denne var ingen undtagelse.

Her var tidligere superligaspiller fra Horsens - Tobias Arndal - med i startopstillingen hos Hillerød.

Træningskamp Hillerød-B93 0-4 (0-2)

Mål: 0-1: Oliver Carrara (9), 0-2: Oliver Carrara (17), 0-3: Morten Hegaard (47), 0-4: Mican Atiti (78)

Hillerød: Rasmus Lyng - Ashab Mukudajev, Marc Bredal, Alexander Kieffer, Simon Sharif - Lasse Spaniel, Tobias Arndal, Christopher Jacobsen, Rasmus Tangvig - Johannes Houborg, Nicolas Hald Villumsen.

- Så kommer der også lidt i weekenden, som vi skal kigge på. Vi er lidt udfordrede på vores backs. Vi har en del backs skadede, og vi har en tendens til at bruge forsvarsspillere på backen, og det har jeg det lidt skidt med. Jeg bliver nødt til at kigge på spillere, der både kan styrke vores startelleve, men også i bredden, siger Lønstrup, der også skal møde en gammel kending.

I Helsingør-tiden havde han nemlig Essam Salamoun, der efter Helsingør kom til Hillerød. Han har siden spillet for Jammerbugt, men nu ser det ud til, at han vil til Sjælland igen.

- Essam skal vi have møde med, og ham kender jeg fra tidligere. Han er jo dygtig på det her niveau, siger Christian Lønstrup.

Han og Hillerød skal i aktion igen allerede på tirsdag, hvor Brønshøj gæster Hillerød.