Tæt på knockout i kvartfinale

16-25 efter første periode blev til 45-56 ved pausen, og når Værløses guards fik lov til at boltre sig, havde Randers svært ved at hænge på. Det gav flere gange nogle god små "runs", som holdt Værløse inde i kampen - godt suppleret af den stærkt spillende Koch Bar.

Basketligaen

Værløse-Randers 106-115

(16-25, 29-31, 29-25, 32-34)

Værløse: Koch Bar 23, Peter Møller 14, Martin Poulsen

Værløse fulgte endnu bedre med i tredje periode, som blev vundet 29-25 og var et godt udtryk for, at man ikke var bleg for at matche Randers' hidsige angrebstempo. Indsatsen var også på plads med flere offensive rebounds, som endte i værdifulde ekstra forsøg og point.