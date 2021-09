rohan Tungate og Slangerup vandt onsdag aften bronze, da holdet kørte DM-finale mod Holsted, der vandt, Sønderjylland, der blev toer, og Fjelsted, der måtte tage hjem med sidstepladsen. Arkivfoto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Tæt på comeback: Slangerup måtte tage hjem med bronze

Slangerup var langt efter midt i løbet, men var tæt på at tage sølvet.

Sport Nordsjælland - 15. september 2021 kl. 22:24 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Slangerup var ramt af afbud, og selvom holdet kæmpede bravt og var tæt på sølvet, så tog Slangerup hjem fra Vojens med en bronzemedalje.

- Man er skuffet. Vi er nærmest tabt mitvejs, og så taber vi den til sidst, siger Kenni Trasborg lige efter finalen til Frederiksborg Amts Avis.

Slangerups speedwayhold manglede Jonas Seifert-Salk, og i hans sted havde man hentet Johannes Stark, der til daglig kører i Sverige.

4. Fjelsted 19: Frederik Jakobsen 8, Jonas Jeppesen 7, Marcus Birkemose 2, Benjamin Basso 1, Dimitri Berge 1 Nicki Pedersen 14, René Bach 11, Rasmus Jensen 7, Sam Jensen 9, Marius Nielsen 1Anders Thomsen 14, Kai Huckenbeck 10, Nicolai Klindt 7, Mads Hansen 3, Jesper Knudsen 3Mikkel Michelsen 10, Andreas Lyager 10, Rohan Tungate 7, Johannes Stark 4, Silas Hoegh 3Frederik Jakobsen 8, Jonas Jeppesen 7, Marcus Birkemose 2, Benjamin Basso 1, Dimitri Berge 1 Han fik tre heats, og der scorede han fire point.

- Man er selvfølgelig pisseærgerlig over, at Jonas ikke er med. Jonas har lavet ti point de sidste gange, og vi har en med, der laver fire.

- Vi er selvfølgelig glade for, at han ville stille op med så kort varsel, men vi mangler nogle point, siger Kenni Trasborg.

Slangerup var med helt fra starten. Mikkel Michelsen var med i allerførste heat, som han tog sig fuldstændig suverænt af. Han havde også kørt på den bane så sent som i weekenden, hvor der var grand prix. Her kom Mikkel Michelsen til semifinalen, hvor han så var involveret i et voldsomt styrt.

- Det er selvfølgelig ikke de bedste betingelser på banen, men vi er jo ikke herre over vejret, sagde Mikkel Michelsen lige efter til TV2 Sport.

Banen blev kritiseret af mange af rytterne undervejs, og arrangørerne prøvede mange forskellige ting. I begyndelsen ville de bare have halvdelen af løbet kørt, så hvis man skulle vælge ikke at køre mere, så ville resultatet blive det, som stillingen var, når løbet blev afblæst.

Det skete heldigvis ikke.

Mikkel Michelsen blev bedste Slangerupkører igen. Han blev fulgt til dørs af Andreas Lyager og Rohan Tungate, mens Silas Hoegh og Johannes Stark ikke havde lige så meget held med pointene.

I unge Silas Hoeghs første start kørte han i startsnoret, da et kabel til koblingen knækkede inden starten. Dermed skulle have starte 20 meter efter de andre, og det kom han sig aldrig over.

Slangerup holdt sig lige på de førende i begyndelsen, mens Fjelsted så ud til at være dømt til at tage sidstepladsen.

Men efter ti heats var holdet ti point efter Holsted og syv efter Sønderjylland, og Fjelsted var kun et point efter Slangerup.

Syv point i de næste tre heats gjorde, at Slangerup kom lidt tættere på. Derefter scorede Andreas Lyager to førstepladser, Mikkel Michelsen fik en enkelt, og det samme gjorde Rohan Tungate. Og da samtidig Silas Hoegh også steppede op, så var Slangerup bare et point fra sølvmedaljen og fire point fra guldet.

- Banen er god igen fra heat 12, og så er vi med igen, siger Kenni Trasborg, der mener, at banen ændrede sig fra heat til heat.

- Det er som om, at fra den ene banepleje til den anden, der bliver den mere og mere glat, siger han.

Den nyindkaldte C-kører Johannes Stark tog to point i hans sidste heat, og da Sønderjylland samtidig ikke fik point, så røg Slangerup op på andenpladsen med bare tre heats igen. Samtidig tog Holsteds Sam Jensen tre point, og dermed var Holsted milimeter fra guldet.

I det første af de sidste tre heats tog Holsted sejren, og da samtidig resten af feltet fik placeringer, som de ønskede sig, så kunne holdet allerede der fejre det danske mesterskab.

Da Slangerup blev nummer tre og Sønderjylland nummer to, så var det helt lige mellem de to hold med to heats igen.

Det var en direkte duel om sølvmedaljerne i næstsidsteheat, og her var Sønderjyllands Kai Huckenbeck hurtigere end Andreas Lyager. Huckenbeck vandt, og Lyager blev nummer tre, og dermed var der to point mellem holdene før det sidste heat.

Det kunne selv ikke Mikkel Michelsen hente i sidste heat, hvor både Nicki Pedersen og Anders Thomsen var for stærke.